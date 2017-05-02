مدير عام مديرية المكلا يطلع على سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بمدارس المكلا
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء 02/مايو/2017
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اطلع صباح اليوم الدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا على سير الامتحانات النهائية للفصل الثاني لمدارس مدينة المكلا برفقة الاستاذ  عبود بن الشيخ عبود مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية .
وقد تفقد الحوثري على سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني ومستوى بمدارس بالمديرية ، كما تفقد سير الامتحانات للفصول الدراسية والاطلاع على مستوى تهيئة نفسية الطلاب ، كما استمع من قبل الطلاب على اهم المشاكل والمتطلبات التي يعانون منها أثناء سير الامتحانات ، موجهاً للطلاب ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق نتائج متقدمة ومشرفة على مستوى المحافظة والجمهورية  .
واستمع الحوثري على اهم المتطلبات والنواقص من قبل مديرة مدرسة عائشة  للبنات بمنطقة باعبود التي تحتاج لها لتهيئة الاجواء التعليمية للطالبات ، مؤكداً على ان الجهود متواصلة من قبل السلطة ومكتب التربية لتهيئة كافة المدارس لامتحانات اختبارات النقل للشهادة الاساسية بالمديرية خلال الايام القادمة .

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