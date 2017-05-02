

اطلع صباح اليوم الدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا على سير الامتحانات النهائية للفصل الثاني لمدارس مدينة المكلا برفقة الاستاذ عبود بن الشيخ عبود مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية . وقد تفقد الحوثري على سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني ومستوى بمدارس بالمديرية ، كما تفقد سير الامتحانات للفصول الدراسية والاطلاع على مستوى تهيئة نفسية الطلاب ، كما استمع من قبل الطلاب على اهم المشاكل والمتطلبات التي يعانون منها أثناء سير الامتحانات ، موجهاً للطلاب ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق نتائج متقدمة ومشرفة على مستوى المحافظة والجمهورية .

واستمع الحوثري على اهم المتطلبات والنواقص من قبل مديرة مدرسة عائشة للبنات بمنطقة باعبود التي تحتاج لها لتهيئة الاجواء التعليمية للطالبات ، مؤكداً على ان الجهود متواصلة من قبل السلطة ومكتب التربية لتهيئة كافة المدارس لامتحانات اختبارات النقل للشهادة الاساسية بالمديرية خلال الايام القادمة .







