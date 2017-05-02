

استقبل الأخ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت بعثة نجوم الكرة الجنوبية في الزمن الجميل برئاسة الاخ المهندس محمد حيدان رئيس اتحاد كرة القدم بعدن. وفي اللقاء رحب الأخ المحافظ بنجوم الزمن الجميل معيدا الى الأذهان التابلوهات الكروية التي رسموها على المستطيل الأخضر في الملاعب الداخلية والخارجية خلال نحو نصف قرن وعبر المحافظ عن سعادته لهذه الزيارة كونها تتزامن مع احتفالات عاصمة حضرموت (المكلا) ومدن ومناطق حضرموت الساحل بمناسبة تحريرها من تنظيم القاعدة منوها بأن المكلا تشهد حراكا تنمويا في مختلف المجالات.

من جانبه شكر الأخ م. محمد حيدان الاخ المحافظ على دعمه لمنتخب الزمن الجميل واستقباله لهم واقامة حفل غداء بمناسبة زيارتهم للمكلا في نوفمبر الماضي ومشاركة ابناء حضرموت احتفالاتهم بمناسبة ذكرى عيدالاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر.

بعد ذلك تم تكريم محافظ حضرموت بدرع المنتخب عرفانا بدعمه للمنتخب وللاندية والشباب والرياضيين عموما.

حضر اللقاء الأخ حسين محمد بازياد رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بحضرموت الساحل والكابتن عامر بن مرضاح.







