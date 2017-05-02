

وجه اللواء احمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت - رئيس لجنة الاعداد والتحضير لمعرض حضرموت التجاري والصناعي والتسويقي النوعي (معرض الشهر الكريم) الذي ستنظمه شركة دعاء للإعلان والانتاج الإعلامي والمعارض والمهرجانات بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية وجامعة حضرموت خلال الفترة من 15-26مايو2017م بقاعة المؤتمرات والمعارض بجامعة حضرموت .. وجه اللجنة بفتح جناح خاص للشركات والمؤسسات والمشاريع الاستثمارية والمساهمة للترويج والتعريف بشركاتهم ومشاريعهم والتواصل مع الجمهور واعتبار يوم 5 مايو 2017م موعداً نهائياً للحجز والتسجيل والمشاركة لكافة الشركات والمصانع والمستوردين والوكلاء.

ودعا محافظ حضرموت القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري والقطاع العام للمشاركة الواسعة والفاعلة في المعرض ورعايته وتقديم خدماتهم للجمهور بأسعار مناسبة ومخفضة وإظهار ما وصلت إليه حضرموت من امن واستقرار وازدياد حجم النمو الاقتصادي والاستثماري الذي تفتخر به وجعلت من حضرموت نموذجاً مشرقاً ومشرفاً على مستوى المناطق المحررة.

واشاد اللواء بن بريك أثناء لقائه بالأستاذة أوسان باحسين نائبة مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة - منسق عام لجنة الاعداد والتحضير - والاستاذ صبري سالمين بن مخاشن الرئيس التنفيذي لشركة دعاء عضو لجنة الأعداد والتحضير للمعرض بمستوى اداء وعمل لجنة الإعداد والتحضير داعياً اياها ببذل المزيد من الجهود والعمل على انجاح المعرض وإظهاره بشكل يليق بحضرموت وحجمها الاقتصادي والتجاري واعداً بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات والصعوبات لما فيه مصلحة انجاز وانجاح المعرض.

واستمع محافظ حضرموت أثناء اللقاء من منسقة اللجنة ورئيس الشركة المنظمة لشرح مفصل لخطط وبرامج الأعداد والتحضير الجارية والقادمة ومستوى الانجاز ومدى الأقبال والتفاعل الكبير من قبل الشركات والمصانع والمستوردين والوكلاء بالتسجيل والمشاركة في المعرض وماسيقدمة المعرض من مزايا تحدث لاول مرة في حضرموت واوضح د.محمد سعيد العمودي مسئول التوزيع والأقسام في المعرض اثناء اللقاء بان نسبة الحجز والمشاركة وصلت لأكثر من 70% من مساحات واجنحة المعرض المخصصة للعرض.

ودعا العمودي الشركات والمصانع والتجار والوكلاء والشركات الاستثمارية والمساهمة انتهاز الفرصة خلال الخمسة الايام المتبقية من فترة التسجيل والمشاركة والحجز في أجنحة وأقسام المعرض وللتواصل والحجز والاستفسار على الايميل والأرقام التالية: بريد الكتروني: duaa2a3@gmail.com 302660ـــــ 777637998ــــ 735923597ــــ 711939460 ـــ 700103493 ـــ واتساب:774100380.







