

عقد صباح أمس الاجتماع الذي ترأسه المهندس المدير العام " أمين سعيد بارزيق" ونائبه الأستاذ مصبح العبد البحسني ناقش المكتب التنفيذي في تقارير مكتبي مؤسستا المياه والكهرباء بمديرية الشحر. وفي مستهل الاجتماع رفع المدير العام لمديرية الشحر أجمل التهاني والتبريكات إلى سيادة اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك" محافظ محافظة حضرموت وإلى قيادة المنطقة بالنجاحات الأمنية والخدماتية والتنموية التي نفذت في عموم محافظة حضرموت خلال عام وإلى الاهتمام الذي أولي لمديرية الشحر .

بعد ذلك ناقش أعضاء المكتب التنفيذي مع مدير مؤسسة المياه بالشحر المهندس " هاني باعكيم " نشاط المؤسسة والصعوبات التي تواجه سير العمل والمشاريع العاجلة المطلوب تنفيذها منها مشروع خط المياه الناقل بطول "12" كم ومشروع صيانة خزانات المياه الحديدية ومشروع مجاري بن جوبان والسلام ومشروع خزان الحامي .

إلى ذلك أعطى مدير التوليد بمحطة الكهربائية الشحر المهندس "صالح جابر" فكرة كاملة عن وضع دراسة متكاملة حول إنشاء محطة توليد جديدة لمديرية الشحر "20 ـ 30 ميقا" حسب توجيهات محافظ محافظة حضرموت وأيضا وضع دراسة متكاملة حول إنشاء محطة تحويلية حديثة بسعة 20 * 23.46 متر مربع وتجهيز موقع المحطة الجديدة للأهرامات وغيرها من المواضيع التي تم مناقشتها مع أعضاء المكتب التنفيذي .

كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي مع مدير فرع كهرباء الشحر الأستاذ "عبد العليم باعباد" انتهاء العمر الافتراضي للشبكة الداخلية لمدينة الشحر وتأخير سداد المديونية من قبل المشتركين والعرقلة التي تصادق بعض مشاريع المؤسسة .

وخرج أعضاء المكتب التنفيذي بعد نقاشات مستفيضة بعدد من القرارات والتوصيات منها الخاصة بمؤسسة المياه بتكليف مدير المياه باستكمال أبار في حقل المويجه وإدخالها للخدمة لتوفير مياه كافية لمدينة الشحر وأيضا استكمال إجراءات مشروع "3" كيلو لمنطقة زغفة ـ المنصورة ، وتكليف لجنة للنزول لمواقع مياه التحلية ورقع تقرير بذلك برئاسة نائب مدير عام المديرية ومندوب من الصحة العامة ومؤسسة المياه والأشغال والصناعة ، ومتابعة السلطة للبند الخاص بالخط الناقل وبناء خزانات ( المشروع الألماني ) ، وأخير تكليف مدير مؤسسة المياه بالعمل على إعادة خرائط خطوط المياه وتصوير شبكة المياه وفق برنامج GIS .

ومن جانب الكهرباء تكليف مدير الكهرباء ومدير المياه باستمرار الحملات من أجل رفع إيرادات المؤسستين لاستمرار الخدمة ، كما تم تكليف مدير التوليد بالعمل على استمرار التيار الكهربائي على عموم مديرية الشحر واستمرار التيار الكهربائي في ميناء الشحر وخاصة ما بين 6 ـ 9 مساء لما فيه المصلحة العامة ، كما تم في أخر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة مدير الأشغال وعاقل الحارة والمستشار القانوني من السلطة بمتابعة مواضيع الخريب داخل مدينة الشحر .

وفي نهاية الاجتماع قام المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق ونائبه الأستاذ مصبح العبد البحسني بتكريم الأستاذ سعيد العبد بن عجلان مدير مكتب الثقافة بالمديرية والمهندس صالح جابر مدير التوليد فرع الشحر نظير جهودهم ونشاطهم المتميز ضمن المكاتب التنفيذية الفاعلة في مديرية الشحر .







