

اصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن " أحمد سعيد بن بريك" يوم أمس القرار رقم ( 140) لسنة 2017م بتكليف الأخ" صلاح مبارك صالح بوعابس" مديراً عاماً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ م / حضرموت الساحل . وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي قرار سابق وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .







