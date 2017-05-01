محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مديراً عاماً لمكتب وكالة سبأ بساحل حضرموت
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 01/مايو/2017
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اصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن " أحمد سعيد بن بريك" يوم أمس القرار رقم ( 140) لسنة 2017م بتكليف الأخ" صلاح مبارك صالح بوعابس" مديراً عاماً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ م / حضرموت الساحل .
وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي قرار سابق وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

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