

حذر محافظ حضرموت اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك" الافواه النشاز التي تمس حضرموت منوهاً بقطع دابر كل من يتامر او يخون حضرموت خلال كلمته التي ألقاها بحفل اقامته جامعة حضرموت يوم أمس بتخرج دفعتي السابعة عشر والثامنة عشر للطلاب المتخرجين وتكريم الحاصلين على ميدالية التفوق العلمي . واشاد "بن بريك" بالفرحة التي تغمر جميع ابناء حضرموت بتحقيق منجزات تخرج الى الواقع موكدا أن حضرموت تستعيد نشاطها للحد من البطالة و فتح أعمال لتشغيل الشباب .

واشار بان حضرموت انتصرت على الارهاب وستقاوم حتى تقتلع الارهاب واعمال التطرف من جميع حضرموت مرحباً بابنا المحافظات الاخرى الخيرين في هذا الصيف كون حضرموت تستعد بتوفير كامل الامكانيات لحل مشكلة الكهرباء واستمرارها .

واكد " المحافظ " ان حضرموت ستأخذ حقها بعد نجاح وتوفير باهر وجميل لمؤتمر حضرموت الجامع مطالباً جميع المستثمرين اللجوء الى حضرموت لمساعدتها في النمو والازدهار مشدداً ان تنتهي الحزبية والطوائف داخل الجامعة وان يتم التركيز على مخرجات جامعة حضرموت .







