

افتتح محافظ حضرموت اللواء "أحمد سعيد بن بريك" اليوم ومعه محافظ شبوة "أحمد حامد لملس" ووكيل أول محافظة حضرموت المقدم "عمرو علي بن حبريش" وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" معرض للصور الفتوغرافية بالمكلا للمصور الصحفي خالد بن عاقلة . ويحتوي المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام على اجنحة للصور توثق انتصار قوات الجيش، وتحريرها مناطق ساحل حضرموت، إضافة إلى نماذج من تطبيع الحياة في مرحلة ما بعد تحرير مدينة المكلا من العصابات الإرهابية، إلى جانب صور متنوعة للنهضة التنموية والاقتصادية والمواقع السياحية والأسواق وغيرها.

وأشاد محافظ حضرموت بما احتواه المعرض الذي يأتي تزامنًا مع فعاليات الاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير ساحل حضرموت من العصابات الارهابية ، مبديًا استعداد السلطة المحلية ورعايتها للأنشطة الثقافية والمبادرات الذاتية كافة للمبدعين في مختلف مجالات الابداع , مشيرًا إلى أن المعارض قد رصد الكثير من النجاحات والانجازات التي تحققت بحضرموت في أوجه المجالات إضافة إلى توثيق شامل لكل الفعاليات والانشطة الاقتصادية والاجتماعية والشبابية والتنموية والثقافية.

حاثًا على اطلاع أكبر عدد من الجمهور على ما يتضمنه المعرض من صور التي رصدت ووثقت حالة إعادة تطبيع الحياة والاستقرار الذي يعم حضرموت.

بدوره أعرب المصور الصحفي " خالد بن عاقلة" عن الشكر والامتنان لمحافظ حضرموت ووكيل أول المحافظة وقيادة السلطة المحلية على حضورهم افتتاح المعرض مشيرًا إلى أن ذلك يعد تقديرًا وتحفيزًا له على مزيد من الابداع, كما عبر عن الشكر لكل من اسهم في إنجاح المعرض.







