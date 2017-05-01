

افتتح محافظ حضرموت اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك"بحضور محافظ شبوة "أحمد حامد لملس" ووكيل أول محافظة حضرموت المقدم "عمرو علي بن حبريش" وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" اليوم مجمع الكليات بجامعة حضرموت الذي يضم كليات القانون وتقنية المعلومات والتعليم المفتوح. ويحتوي المشروع المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع على ثلاث مباني للكليات الثلاث يتكون كل مبنى من ثلاث طوابق تضم قاعات دراسية تستوعب 620 طالب وطالبة ومكاتب ادارية ومختبرات ومكتبات ومرافق ملحقة وساحات خضراء ومواقف للسيارات .

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور "محمد سعيد خنبش" عن التقدير البالغ للسلطة المحلية التي رفدت الجامعة بهذه المباني وتحويلها على مجمع تعليمي تابعة للجامعة.. مشيرًا إلى أن المشروع انجز في 98 يوما واشتمل على إعادة تأهيل المباني واضافة إلى بناء دور في كل مبنى بكلفة 124 مليون ريال.

وطاف المحافظ بقاعات كلية القانون بجامعة حضرموت وحضر جانبًا من التطبيق العملي لطلاب الكلية.

وتحدث عميد الكلية الدكتور ياسر أحمد القحوم عن سير العملية التعليمية في الكلية والتجهيزات الجارية لتحديث القاعات الدراسية بالمستلزمات وإنشاء مختبر جنائي ومكتبة متخصصة بكتب القانون وملحقات أخرى تدعم العملية التعليمية في الكلية.

كما أزاح محافظ حضرموت ومعه وكيل أول المحافظة المقدم عمرو بن حبريش وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" الستار عن المجسم التذكاري لشهداء النخبة الحضرمية بمجمع الكليات بجامعة حضرموت في منطقة فوه تعبيرًا عن الاعتزاز والفخر بالبطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ابطال قوات النخبة الحضرمية في تحرير مناطق ساحل حضرموت وفرض حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع .







