

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم " 29" لسنة 2017م قضت المادة الأولى بتعيين القاضي " جمال محمد عمر" وزيراً للعدل، وتعين الدكتور " معين عبدالملك سعيد" وزيراً للأشغال العامة والطرق، والدكتورة " ابتهاج الكمال " وزيراً للشؤون لاجتماعية، وتعين وزيرا لحقوق الإنسان " محمد محسن عسكر "، ونائباً لوزير حقوق الإنسان الدكتور " سمير محسن شيبان " . وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشرفي الجريدة الرسمية .







