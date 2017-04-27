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صدور قرار جمهوري رقم " 29 " بتعيين عدد من الوزراء
المكلا السبت 29 /ابريل/2017 | 07:45
صدور قرار جمهوري رقم " 29 " بتعيين عدد من الوزراء
الرياض/موقع محافظة حضرموت/خاص - الجمعة 28/أبريل/2017
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم " 29" لسنة 2017م قضت المادة الأولى بتعيين القاضي " جمال محمد عمر" وزيراً للعدل، وتعين الدكتور " معين عبدالملك سعيد" وزيراً للأشغال العامة والطرق، والدكتورة " ابتهاج الكمال " وزيراً للشؤون لاجتماعية، وتعين وزيرا لحقوق الإنسان " محمد محسن عسكر "، ونائباً لوزير حقوق الإنسان الدكتور " سمير محسن شيبان " .
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشرفي الجريدة الرسمية .
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