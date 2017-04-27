

أقيم الحفل التكريمي السنوي الذي تنظمه إدارة مطار سيئون الدولي يوم أمس الخميس بحضور معالي وزير النقل مراد علي الحالمي ويرافقه رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي الكابتن " صالح سليم بن نهيد" لتكريم المبرزين والمثالين في العمل وكذا المساهمين في انجاز صالات المطار الجديدة.

واضاف بقوله : نحن اليوم بمطار سيئون الذي يمثل صورة مصغرة لهذا الوضع الحاصل في حضرموت ومطار سيئون يعتبر الان المطار النموذج الاول بعد عمليات التحرير في الجمهورية، ولفت بأن الاستقرار والسمعة الجيدة لمطار سيئون ما لم يكن إلا من خلال اللبنة الاولى وهي الموظفين اصرارهم وعزيمتهم وتكاتفهم على ان يحققوا سمعة جيدة وتشغيل جيد للمطار و كان هو الاساس والدافع لقيادة المطار الناجحة في عملها وكذلك السلطة المحلية اسهمت وساعدت بشكل كبير وغطت الفراغ للدولة بعد العملية الانقلابية التي شهدتها البلد وساهمت مع رجال البر والخير الوطنيين وقدموا اموالهم في سرعة تأهيل وافتتاح الصالات الجديد لمطار سيئون الدولي مقدما شكره باسم وزارة النقل وهيئة الطيران المدني كل الشكر والتقدير وآيات العرفان على هذه الجهود , مؤكدا بأنه سيتم انزال فريق مشترك بين الوزارة والهيئة مع السلطة المحلية لإيجاد مساحة استراتيجية لتكون مطار استراتيجي لوادي حضرموت وادي الخير والحضارة والتاريخ لنتمكن بعد ذلك بالبحث عن مصادر تمويل واستكمال الدراسات .

وفي الحفل الذي احتضنته صالة كبار الضيوف بالصالات الجديدة رحب وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ "عصام حبريش الكثيري" بمعالي الوزير بوادي حضرموت وادي الخير والامن والاستقرار ورئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي، لافتا بقوله لا نتحدث عن هذا المنجز الكبير وهو المبنى الجديد لصالات المطار وإدارة المطار ولكن طموحنا في السلطة المحلية بالوادي اكبر من هذا المنجز , مشيرا بأن احتفالنا اليوم بتكريم نخبة من المبرزين من مطار سيئون وكذلك الاوفياء والمخلصين الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي لإنجاز هذا الصرح الكبير تأتي في خضم الاحتفالات التي تشهدها محافظة حضرموت بالذكرى الاولى لتحرير ساحل حضرموت من الايادي الخبيثة , واشار الوكيل الكثيري بأن الجميع يعرف في ظل توقف الميزانيات التشغيلية للمطار واصلت كوادر المطار عملها وعندما بدأت تطالب بحقوقها قامت الدنيا وجلست وكأن مطالبة الحقوق جريمة وقفت السلطة المحلية الى جانبهم في نيل حقوقهم ولكن نفس الكوادر هذه ابلغتنا في نفس اليوم بانه سيستمر العمل وسيرفع الاضراب ليس لمطالب شخصية وهذه حقوقنا ولكن حقوق المرضى الموجودين بالفنادق لينتظروا المغادرة للعلاج فهي اكبر من حقوقنا وتجاوزا هذه المرحلة , واشاد بدور الاجهزة الامنية منها الامن العام والقوات المسلحة والشرطة الجوية والدفاع الجوي والامن السياسي والامن القومي وكل الاجهزة العاملة بالمطار من خلال تواجدها في الظروف الصعبة الامنية خلال المرحلة الماضية والحالية ووقوفها وقفة رجل واحد حتى تستمر الحركة الملاحية في هذا المطار لهم خالص الشكر والتقدير , وناشد الوكيل الكثيري معالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران بقوله : بأنه مع التحسن في الظروف الحالية للدولة بأننا لا نعفيها عن مهامها فقد تحملت الكوادر والسلطة المحلية العبء الكبير فلا يعني ان الباب مفتوح بل سيغلق وتتحمل كل القيادات مسئوليتها متمنيا ان تكون هذه الايام آخر ايام المحنة والظروف العصيبة على بلادنا وان تنجلي هذه المرحلة مؤكدا على حقوق كل العاملين في المطار كدرجة اولى ثانيا الاجهزة الملاحية بالمطار قديمة جدا يجب توفير بدلا عنها في اسرع وقت ممكن إضافة الى بعض تجهيزات صالة الركاب التي ينبغي سرعة توفيرها لنرتقي بعمل المطار نحو الافضل بجهود وتكاتف الجميع ’ إضافة إلى وضع الحلول المناسبة والكفيلة بضمان حقوق المطار والمجاورين له.

وبدوره عبر رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي الكابتن صالح سليم بن نهيد عن سعادته بتواجده بمدينة سيئون بمشاركة إدارة وعمال وموظفي مطار سيئون الدولي فرحة التكريم الذي يعد تقليدا سنويا تنظمه إدارة المطار لتكريم المبرزين والعمال المثاليين مشيرا بأن ما يميز هذه المناسبة اننا نحتفل هذا العام بمنجز واضح المعالم يشرف الوادي ومدينة سيئون وهي صالات مطار سيئون الدولي الجديدة , مقدما شكره وتقديره بكل من ساهم في ابراز واـجاز هذا المنجز , مشيرا بأن مطار سيئون يعد احد المطارين الفاعلة على مستوى الجمهورية اليمنية ويقوم بدور متعاظم ويخدم قطاع واسع من المواطنين للمغادرة والوصول من وإلى الوطن ’ واوضح رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي بأن الهيئة مؤسسة خدماتية ذات استقلالية ماليا وإداريا ومصادرها المالية لتسيير امورها في هذه الفترة تكاد تكون معطلة التي تأتي من حركة الطيران الجوي ومن الهبوط في المطارات اليمنية وحركة الركاب 80 % او اكثر من تلك الايرادات معطل نتاج الحرب الدائرة , والتي اثرت على تعطيل العمل في تسهيل الأمور وفي تنفيذ كثير من الطموحات لهذا نطلب من الجميع العذر على التقصير نتيجة لتلك الاسباب سواء في مطار سيئون او في مختلف مطارات الجمهورية اليمنية , ولفت الكابتن بن نهيد في كلمته بأن معالي وزير النقل بعد اطلاعه على وضعية مطار سيئون الدولي وجه بأن تكون للهيئة نظرة مستقبلية في إيجاد مطار دولي بما تعنيه الكلمة بوادي وصحراء حضرموت بسيئون يكون مفتوحا على مدار الساعة , مؤكدا بأن مطار سيئون حاليا يصعب الطيران الهبوط ليلا وهو يعد مطار نهاري فقط نتيجة للتضاريس والمعوقات التي حوالي المطار مضيفا بأن معالي الوزير وجه بتشكيل فريق عمل لإيجاد موقع يليق بمطار سيئون ليكون مطارا دوليا على مدار الساعة , مؤكدا بالبدء بتنفيذ هذا التوجيه بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والصحراء ولا يعني الغاء هذا المطار ولكن من اجل تطوير المطارات وتحديثها ويبقى هذا المطار مستقبلا لأغراض محدودة سوى للشخصيات المهمة او للأغراض تجارية سيتم النظر له مستقبلا , واشار الكابتن بن نهيد رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي بأن مطار سيئون يستقبل في اليوم ثلاث رحلات وهذا تطور كبير لم يشهده مطار سيئون في السابق بينما مطار عدن حاليا يستقبل رحلتين فقط في اليوم , مضيفا بأنه بلغ عدد الركاب المغادرين والواصلين الى مطار سيئون الدولي العام الماضي 2016م بلغ 40 الف راكب وراكبة الآن وفي الفصل من العام الجاري 2017م يبغ 20 الف نتوقع مضاعفة العدد هذا العام بما يعني من زيادة الحركة وانعكاسات للحياة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى وادي وصحراء حضرموت .

وكان قد استهل الحفل التكريمي مدير عام مطار سيئون الدولي مهندس طيران / حسن فرج الكثيري بالترحيب بالجميع وانه لسعادة الجميع بحضور تلك القيادات في الدولة والسلطة وفي الاجهزة الامنية والعسكرية وفي مقدمتهم معالي الوزير ليتلمس اوضاع المطار والصعوبات التي ترافق عمله مشاركا موظفي مطار سيئون الدولي احتفالاتهم بالحفل السنوي التكريمي للمبرزين والمثالين في العمل والشخصيات التي ساهمت ودعمت وسهلت إجراءات الركاب والإدارة الى المبنى الجديد , مشيرا إلى الدعم التي توليه إدارة المطار معنويا من قبل معالي الوزير ورئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي والذي بحالته اليوم , مستعرضا دور السلطة المحلية بوادي حضرموت في تذليل الصعاب والمعوقات التي حالت دون تجهيز المبنى الجديد الذي لولا عون الله عز وجل وتلك الجهود التي بذلها وكيل المحافظة وفي احلك الظروف الصعبة انجز العمل والبنية التحتية من سلفته وغير ذلك وها هو اليوم شامخ شموخ العز والجهود التي بذلها اولئك الرجال الأوفياء ومنهم قائد المنطقة العسكرية الأولى الذي لا يألوا جهدا في تعاونه المستمر وتواجده عند حدوث أي إشكالات امنية او غير ذلك . واشار في كلمته لا نستطيع ان نذكر الجميع كون المبنى الجديد هو جهود مجموعة من اللذين ساهموا في الانجاز وهو فريق عمل كبير جدا من القيادات في السلطة وشركات ومؤسسات وافراد من رجال البر والاحسان لذا ترفع لهم اخلص آيات الشكر والعرفان , مقدما شكره وتقدير للقيادات الامنية والعسكرية التي اسهمت في الحفاظ على وضع امني افضل للمطار وفي ظروف صعبة موصولا لجميع الموظفين والكادر الفني والإداري للمطار على صمودهم وإبقاء مطار سيئون الدولي مفتوحا امام الرحلات الدولية ,مشيرا بأن مطار سيئون الدولي بدأ يحقق قفزات نوعية في عدد الرحلات وعدد المسافرين والمغادرين والواصلين وتقدم مستوى الخدمات وان شاء الله سيرتقي المطار الى وضع افضل

وافضل في المستقبل القريب .

وفي الحفل التكريمي الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء / صالح طيمس قائد لواء 37 مدرع والوكيل المساعد لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت المهندس / هشام محمد السعيدي ورئيس جهاز امن الدولة بمحافظة حضرموت ومدير عام منفذ الوديعة البري وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات والقيادات العسكرية والامنية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء وعمال وموظفي مطار سيئون الدولي , تم عرض ربورتاج عن مراحل بناء مشروع الصالات الجديدة تحققت واشار إلى الحركة العامة للمطار خلال عام 2016م موضحا بأنه بلغت حركة الطائرات بين هبوط وإقلاع 451 رحلة وبلغ عدد المسافرين 39 الف و 720 مسافر بين قادمين ومغادرين , فيما اوضح الربورتاج بأن مطار سيئون شهد ارتفاع ملحوظا في عدد الرحلات في الفصل الاول من العام الجاري 2017م وبلغت 201 رحلة فيما بلغ عدد المسافرين 20 الف و 632 مسافر , وابرز الربورتاج ابرز المشاريع الذي يحتاجها مطار سيئون الدولي في الوقت الحالي لتقديم افضل الخدمات والتي ابرزها , توفير سيور نقل عفش الركاب للصالات الجديدة إضافة الى تحديث منظومة الاتصالات بأحدث المعايير الدولية والاجهزة الفنية لأنظمة الطيران بما يتواكب مع العصر , سفلتة وتشجير مواقف السيارات واستكمال بنا سور المطار في الجهة الجنوبية , توسعة شبكة الاتصالات والانترنت وادخال كابينة الالياف الضوئية , تركيب منظومة الحرائق بالصالات الجديدة وتوفير سيارة اطفاء جديدة , سرعة دعم مشروع إضاءة مدرج المطار .

وفي ختام الحفل تم تكريم وزير النقل ورئيس هيئة الطيران ومحافظ المحافظة ووكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الاولى ومدير عام الامن والشرطة والوكيل المساعد وعدد من مدراء عموم بدرع مطار سيئون لدورهم واسهامهم في تذليل المعوقات والصعوبات , كما تم تكريم اسر شهداء المطار والمتوفيين والقيادات العسكرية والامنية بالمطار وكذلك العاملين والموظفين المبرزين والمثالين في العمل وكوكبة من الاعلاميين بدروع الشكر والتقدير لدورهم خلال عام 2016م في تسليط الاضواء على مطار سيئون اعلاميا . وكان قبل الحفل طاف معالي وزير النقل ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الجوي وضيوف الحفل التكريمي الصالات الجديدة ومدرج مطار سيئون الدولي مستمعا الى شرح من قبل مدير المطار الى ابرز الصعوبات والعراقيل والمتطلبات التي ستسهم في الرقي في تقديم افضل الخدمات سوى كان للطيران او للمسافرين القادمين والمغادرين للمطار .





اكد معالي وزير النقل مراد علي الحالمي اليوم خلال حضوره بأن محافظة حضرموت المحافظة النموذجية رقم واحد بالجمهورية اليمنية لما تحضا به من انسجام ما بين قياداتها في السلطة المحلية وقيادتها العسكرية والامنية والمجتمع بكل الذي تكاتفا مع بعضه البعض وحقق هذا القدر من الاستقرار والتنمية وتحرك العجلة الاقتصادية .واضاف بقوله : نحن اليوم بمطار سيئون الذي يمثل صورة مصغرة لهذا الوضع الحاصل في حضرموت ومطار سيئون يعتبر الان المطار النموذج الاول بعد عمليات التحرير في الجمهورية، ولفت بأن الاستقرار والسمعة الجيدة لمطار سيئون ما لم يكن إلا من خلال اللبنة الاولى وهي الموظفين اصرارهم وعزيمتهم وتكاتفهم على ان يحققوا سمعة جيدة وتشغيل جيد للمطار و كان هو الاساس والدافع لقيادة المطار الناجحة في عملها وكذلك السلطة المحلية اسهمت وساعدت بشكل كبير وغطت الفراغ للدولة بعد العملية الانقلابية التي شهدتها البلد وساهمت مع رجال البر والخير الوطنيين وقدموا اموالهم في سرعة تأهيل وافتتاح الصالات الجديد لمطار سيئون الدولي مقدما شكره باسم وزارة النقل وهيئة الطيران المدني كل الشكر والتقدير وآيات العرفان على هذه الجهود , مؤكدا بأنه سيتم انزال فريق مشترك بين الوزارة والهيئة مع السلطة المحلية لإيجاد مساحة استراتيجية لتكون مطار استراتيجي لوادي حضرموت وادي الخير والحضارة والتاريخ لنتمكن بعد ذلك بالبحث عن مصادر تمويل واستكمال الدراسات .وفي الحفل الذي احتضنته صالة كبار الضيوف بالصالات الجديدة رحب وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ "عصام حبريش الكثيري" بمعالي الوزير بوادي حضرموت وادي الخير والامن والاستقرار ورئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي، لافتا بقوله لا نتحدث عن هذا المنجز الكبير وهو المبنى الجديد لصالات المطار وإدارة المطار ولكن طموحنا في السلطة المحلية بالوادي اكبر من هذا المنجز , مشيرا بأن احتفالنا اليوم بتكريم نخبة من المبرزين من مطار سيئون وكذلك الاوفياء والمخلصين الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي لإنجاز هذا الصرح الكبير تأتي في خضم الاحتفالات التي تشهدها محافظة حضرموت بالذكرى الاولى لتحرير ساحل حضرموت من الايادي الخبيثة , واشار الوكيل الكثيري بأن الجميع يعرف في ظل توقف الميزانيات التشغيلية للمطار واصلت كوادر المطار عملها وعندما بدأت تطالب بحقوقها قامت الدنيا وجلست وكأن مطالبة الحقوق جريمة وقفت السلطة المحلية الى جانبهم في نيل حقوقهم ولكن نفس الكوادر هذه ابلغتنا في نفس اليوم بانه سيستمر العمل وسيرفع الاضراب ليس لمطالب شخصية وهذه حقوقنا ولكن حقوق المرضى الموجودين بالفنادق لينتظروا المغادرة للعلاج فهي اكبر من حقوقنا وتجاوزا هذه المرحلة , واشاد بدور الاجهزة الامنية منها الامن العام والقوات المسلحة والشرطة الجوية والدفاع الجوي والامن السياسي والامن القومي وكل الاجهزة العاملة بالمطار من خلال تواجدها في الظروف الصعبة الامنية خلال المرحلة الماضية والحالية ووقوفها وقفة رجل واحد حتى تستمر الحركة الملاحية في هذا المطار لهم خالص الشكر والتقدير , وناشد الوكيل الكثيري معالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران بقوله : بأنه مع التحسن في الظروف الحالية للدولة بأننا لا نعفيها عن مهامها فقد تحملت الكوادر والسلطة المحلية العبء الكبير فلا يعني ان الباب مفتوح بل سيغلق وتتحمل كل القيادات مسئوليتها متمنيا ان تكون هذه الايام آخر ايام المحنة والظروف العصيبة على بلادنا وان تنجلي هذه المرحلة مؤكدا على حقوق كل العاملين في المطار كدرجة اولى ثانيا الاجهزة الملاحية بالمطار قديمة جدا يجب توفير بدلا عنها في اسرع وقت ممكن إضافة الى بعض تجهيزات صالة الركاب التي ينبغي سرعة توفيرها لنرتقي بعمل المطار نحو الافضل بجهود وتكاتف الجميع ’ إضافة إلى وضع الحلول المناسبة والكفيلة بضمان حقوق المطار والمجاورين له.وبدوره عبر رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي الكابتن صالح سليم بن نهيد عن سعادته بتواجده بمدينة سيئون بمشاركة إدارة وعمال وموظفي مطار سيئون الدولي فرحة التكريم الذي يعد تقليدا سنويا تنظمه إدارة المطار لتكريم المبرزين والعمال المثاليين مشيرا بأن ما يميز هذه المناسبة اننا نحتفل هذا العام بمنجز واضح المعالم يشرف الوادي ومدينة سيئون وهي صالات مطار سيئون الدولي الجديدة , مقدما شكره وتقديره بكل من ساهم في ابراز واـجاز هذا المنجز , مشيرا بأن مطار سيئون يعد احد المطارين الفاعلة على مستوى الجمهورية اليمنية ويقوم بدور متعاظم ويخدم قطاع واسع من المواطنين للمغادرة والوصول من وإلى الوطن ’ واوضح رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي بأن الهيئة مؤسسة خدماتية ذات استقلالية ماليا وإداريا ومصادرها المالية لتسيير امورها في هذه الفترة تكاد تكون معطلة التي تأتي من حركة الطيران الجوي ومن الهبوط في المطارات اليمنية وحركة الركاب 80 % او اكثر من تلك الايرادات معطل نتاج الحرب الدائرة , والتي اثرت على تعطيل العمل في تسهيل الأمور وفي تنفيذ كثير من الطموحات لهذا نطلب من الجميع العذر على التقصير نتيجة لتلك الاسباب سواء في مطار سيئون او في مختلف مطارات الجمهورية اليمنية , ولفت الكابتن بن نهيد في كلمته بأن معالي وزير النقل بعد اطلاعه على وضعية مطار سيئون الدولي وجه بأن تكون للهيئة نظرة مستقبلية في إيجاد مطار دولي بما تعنيه الكلمة بوادي وصحراء حضرموت بسيئون يكون مفتوحا على مدار الساعة , مؤكدا بأن مطار سيئون حاليا يصعب الطيران الهبوط ليلا وهو يعد مطار نهاري فقط نتيجة للتضاريس والمعوقات التي حوالي المطار مضيفا بأن معالي الوزير وجه بتشكيل فريق عمل لإيجاد موقع يليق بمطار سيئون ليكون مطارا دوليا على مدار الساعة , مؤكدا بالبدء بتنفيذ هذا التوجيه بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والصحراء ولا يعني الغاء هذا المطار ولكن من اجل تطوير المطارات وتحديثها ويبقى هذا المطار مستقبلا لأغراض محدودة سوى للشخصيات المهمة او للأغراض تجارية سيتم النظر له مستقبلا , واشار الكابتن بن نهيد رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي بأن مطار سيئون يستقبل في اليوم ثلاث رحلات وهذا تطور كبير لم يشهده مطار سيئون في السابق بينما مطار عدن حاليا يستقبل رحلتين فقط في اليوم , مضيفا بأنه بلغ عدد الركاب المغادرين والواصلين الى مطار سيئون الدولي العام الماضي 2016م بلغ 40 الف راكب وراكبة الآن وفي الفصل من العام الجاري 2017م يبغ 20 الف نتوقع مضاعفة العدد هذا العام بما يعني من زيادة الحركة وانعكاسات للحياة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى وادي وصحراء حضرموت .وكان قد استهل الحفل التكريمي مدير عام مطار سيئون الدولي مهندس طيران / حسن فرج الكثيري بالترحيب بالجميع وانه لسعادة الجميع بحضور تلك القيادات في الدولة والسلطة وفي الاجهزة الامنية والعسكرية وفي مقدمتهم معالي الوزير ليتلمس اوضاع المطار والصعوبات التي ترافق عمله مشاركا موظفي مطار سيئون الدولي احتفالاتهم بالحفل السنوي التكريمي للمبرزين والمثالين في العمل والشخصيات التي ساهمت ودعمت وسهلت إجراءات الركاب والإدارة الى المبنى الجديد , مشيرا إلى الدعم التي توليه إدارة المطار معنويا من قبل معالي الوزير ورئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي والذي بحالته اليوم , مستعرضا دور السلطة المحلية بوادي حضرموت في تذليل الصعاب والمعوقات التي حالت دون تجهيز المبنى الجديد الذي لولا عون الله عز وجل وتلك الجهود التي بذلها وكيل المحافظة وفي احلك الظروف الصعبة انجز العمل والبنية التحتية من سلفته وغير ذلك وها هو اليوم شامخ شموخ العز والجهود التي بذلها اولئك الرجال الأوفياء ومنهم قائد المنطقة العسكرية الأولى الذي لا يألوا جهدا في تعاونه المستمر وتواجده عند حدوث أي إشكالات امنية او غير ذلك . واشار في كلمته لا نستطيع ان نذكر الجميع كون المبنى الجديد هو جهود مجموعة من اللذين ساهموا في الانجاز وهو فريق عمل كبير جدا من القيادات في السلطة وشركات ومؤسسات وافراد من رجال البر والاحسان لذا ترفع لهم اخلص آيات الشكر والعرفان , مقدما شكره وتقدير للقيادات الامنية والعسكرية التي اسهمت في الحفاظ على وضع امني افضل للمطار وفي ظروف صعبة موصولا لجميع الموظفين والكادر الفني والإداري للمطار على صمودهم وإبقاء مطار سيئون الدولي مفتوحا امام الرحلات الدولية ,مشيرا بأن مطار سيئون الدولي بدأ يحقق قفزات نوعية في عدد الرحلات وعدد المسافرين والمغادرين والواصلين وتقدم مستوى الخدمات وان شاء الله سيرتقي المطار الى وضع افضلوافضل في المستقبل القريب .وفي الحفل التكريمي الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء / صالح طيمس قائد لواء 37 مدرع والوكيل المساعد لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت المهندس / هشام محمد السعيدي ورئيس جهاز امن الدولة بمحافظة حضرموت ومدير عام منفذ الوديعة البري وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات والقيادات العسكرية والامنية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء وعمال وموظفي مطار سيئون الدولي , تم عرض ربورتاج عن مراحل بناء مشروع الصالات الجديدة تحققت واشار إلى الحركة العامة للمطار خلال عام 2016م موضحا بأنه بلغت حركة الطائرات بين هبوط وإقلاع 451 رحلة وبلغ عدد المسافرين 39 الف و 720 مسافر بين قادمين ومغادرين , فيما اوضح الربورتاج بأن مطار سيئون شهد ارتفاع ملحوظا في عدد الرحلات في الفصل الاول من العام الجاري 2017م وبلغت 201 رحلة فيما بلغ عدد المسافرين 20 الف و 632 مسافر , وابرز الربورتاج ابرز المشاريع الذي يحتاجها مطار سيئون الدولي في الوقت الحالي لتقديم افضل الخدمات والتي ابرزها , توفير سيور نقل عفش الركاب للصالات الجديدة إضافة الى تحديث منظومة الاتصالات بأحدث المعايير الدولية والاجهزة الفنية لأنظمة الطيران بما يتواكب مع العصر , سفلتة وتشجير مواقف السيارات واستكمال بنا سور المطار في الجهة الجنوبية , توسعة شبكة الاتصالات والانترنت وادخال كابينة الالياف الضوئية , تركيب منظومة الحرائق بالصالات الجديدة وتوفير سيارة اطفاء جديدة , سرعة دعم مشروع إضاءة مدرج المطار .وفي ختام الحفل تم تكريم وزير النقل ورئيس هيئة الطيران ومحافظ المحافظة ووكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الاولى ومدير عام الامن والشرطة والوكيل المساعد وعدد من مدراء عموم بدرع مطار سيئون لدورهم واسهامهم في تذليل المعوقات والصعوبات , كما تم تكريم اسر شهداء المطار والمتوفيين والقيادات العسكرية والامنية بالمطار وكذلك العاملين والموظفين المبرزين والمثالين في العمل وكوكبة من الاعلاميين بدروع الشكر والتقدير لدورهم خلال عام 2016م في تسليط الاضواء على مطار سيئون اعلاميا . وكان قبل الحفل طاف معالي وزير النقل ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الجوي وضيوف الحفل التكريمي الصالات الجديدة ومدرج مطار سيئون الدولي مستمعا الى شرح من قبل مدير المطار الى ابرز الصعوبات والعراقيل والمتطلبات التي ستسهم في الرقي في تقديم افضل الخدمات سوى كان للطيران او للمسافرين القادمين والمغادرين للمطار .



