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رئيس الجمهوريه يصدر قرار بإعفاء وزير الدولة واحالته لتحقيق
المكلا السبت 29 /ابريل/2017 | 07:45
رئيس الجمهوريه يصدر قرار بإعفاء وزير الدولة واحالته لتحقيق
الرياض/موقع محافظة حضرموت/خاص - الجمعة 28/أبريل/2017
اصدر رئيس الجمهورية " عبد ربه منصور هادي " قرار بإعفاء وزير الدولة " هاني بن بريك من منصبه ويحال لتحقيق.
حسب ما نشرته قناة اليمن الرسمية وجاء هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اصدرها الرئيس .
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