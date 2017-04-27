رئيس الجمهوريه يصدر قرار بإعفاء وزير الدولة واحالته لتحقيق
   
الرياض/موقع محافظة حضرموت/خاص - الجمعة 28/أبريل/2017
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اصدر رئيس الجمهورية " عبد ربه منصور هادي " قرار بإعفاء وزير الدولة " هاني بن بريك من منصبه ويحال لتحقيق.
حسب ما نشرته قناة اليمن الرسمية وجاء هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اصدرها الرئيس .




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