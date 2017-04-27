

اصدر رئيس الجمهورية " عبد ربه منصور هادي " قرار بإعفاء وزير الدولة " هاني بن بريك من منصبه ويحال لتحقيق. حسب ما نشرته قناة اليمن الرسمية وجاء هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اصدرها الرئيس .







