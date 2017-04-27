

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "احمد سعيد بن بريك" دعم السلطة المحلية للمستثمرين الجادين في مختلف المجالات والقطاعات وذلك لما تشهد حضرموت من تنمية غير مسبوقة . جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا بمدير عام مجموعة شركة مكة الاستثمارية الشيخ "محمد احمد الجويحي" الذي استعرض جملة من المشاريع الاستثمارية التابعة للشركة وهي فندق مكة بمنطقة بويش وصالات مكة بشارع الستين والمزرعة النموذجية بمدينة الهجرين التاريخية بمديرية دوعن.

واوضح ان العمل يجري حاليا بوتيرة عالية لاستكمال التشطيبات النهائية لفندق مكة السياحي بشارع الستين والمتوقع الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين الذي يقع على مساحة 6300 متر مربع ويحتوي على 94 غرفة و16 جناحاً وسيقدم خدمات فنادق الخمسة نجوم من مطاعم وكافتيريا ومسبح وصالات للأفراح والمناسبات ومواقف للسيارات ووسائل الترفيه الاخرى والبالغة كلفته الاجمالية اكثر من مليار ريال يمني.

وقال ما يتميز به الفندق هو تصاميمه التي جعلت من جميع الغرف تطل على البحر لتكون اطلالة رائعة على ساحل بحر العرب ولذا فان الشركة سوف تستغل المساحة البحرية التي امام الفندق وتقدر مساحتها بـ 2400 متر مربع لإقامة نادي سياحي ومطعم للأحياء البحرية وملاعب لكرة التنس ومسجد ستخدم مرتادي الشاطئ ونزلاء الفندق.

ونوه المحافظ "بن بريك" بأن حضرموت واعدة وستكون قبلة للمستثمرين لما تمتلكه من مقومات ومزايا سياحية واستثمارية حيث اصبحت اليوم جذابة للاستثمارات الفندقية والسياحية بما من شانه توفير فرص عمل للشباب. داعيا رجال المال والأعمال إلى إقامة وتنفيذ مشاريعهم في كافة المجالات. مبدئا استعداد السلطة المحلية تقديم اوجه الدعم وتذليل الصعوبات أمام أي معوقات والعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية وبما يسهم في التوسع وزيادة حجم المشروعات التنموية في حضرموت.







