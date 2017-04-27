

تحصل العمل الفني (تحديد المواقف) على رواجاً شعبياً بعد يوم واحد من إطلاقه فقط .. إذ عرض على عدد من القنوات المحلية أبرزها قناتي "حضرموت" و "صوت الجنوب" و "قناة المكلا" المحلية التي تبث بمدينة المكلا وأستمع لها المواطنون في عدد من الإذاعات المحلية أبرزها "الشحر" و "المكلا" و "حلم FM" و "نماFM" و "الأملFM". وقال صاحب فكرة الأغنية و الفيديو كليب الصحفي "عبدالجبار باجبير" أنّ العمل الفني "تحديد المواقف" جاء بمساعي شبابية مُخلصة، وبمبالغ مالية ضئيلة جداً، تقدمت بها السلطة المحلية بمديرية الشحر، إلا أن عامل الاجتهاد لدى الشباب في أنجاح العمل كان همهم، و عامل الوقت لم يساعدهم في وضع لمسات للعمل بشكل أفضل ومع ذلك حقق نجاح باهر، إذ تم تسجيل وتصوير العمل فب مدة زمنية استغرقت نحو العشرة أيام.

وأضاف "باجبير" أنّ هدف فريق العمل منذ اللحظات الأولى، تقديم عمل فني في إطار درامي من مدينة الفن "الشحر" لحضرموت، بمناسبة الذكرى الاولى لتحرير ساحلها من عناصر تنظيم القاعدة، ويجسّد اللحظات الأولى للتحرير.

جدير بالذكر أن اللوحة الفنية "تحديد المواقف" فكرة الصحفي عبدالجبار باجبير و كلمات الشاعر صالح عبيد باظفاري و الحان الفنان وهيب مبارك المصلي و غناء الفنان الصاعد أبوبكر يسلم شملول ، و قام بتصوير و مونتاج العمل BlackSwan Studio | بلاك سوان ستوديو .







