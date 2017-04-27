

وضع وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي بمعية محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك حجر الأساس لمشروع تأهيل الساحة المخصصة لاستيعاب الحاويات ، يوم أمس، وتقع الساحة جوار الرصيف رقم (3) بميناء المكلا . وفي فعالية حجر الأساس التي حضرها الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ محافظة شبوة و المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي و عدد من مدراء الادارات بالمؤسسة ، أشاد محافظ حضرموت بن بريك بالنشاط المتنامي لحركة الحاويات بواسطة الخطوط الملاحية العالمية و تزايد حركة البضائع المتداولة بالميناء ، مؤكداً ان هذا المشروع يعتبر الخطوة الاولى نحو تطوير وتحسين ميناء المكلا .

ويحظى مشروع الساحة بتمويل ذاتي من قبل مؤسسة موانئ البحر العربي، وتبلغ المساحة الاجمالية للساحة التي يتوقع العمل فيها مايزيد عن (3800) متر مربع وقدرة على استيعاب مايقرب من 300 حاوية متنوعة ، ستسهم كثيرا في رفع كفاءة الميناء امام نشاط المتزايد.







