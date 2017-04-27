

كرمت صباح اليوم مجموعة باطهف للتجارة والاستثمار الدكتور / عبدالباقي علي الحوثري مدير عام مديرية المكلا نظير جهوده في خدمة المجموعة وتوفير كافة الوسائل المتاحة والعمل على تشجيع دور المستثمرين بالمديرية . وجاء التكريم في اللقاء الذي عقد بمكتبة مع مجلس ادارة مجموعة باطهف للتجارة والاستثمار برئاسة رئيس مجلس المجموعة الشيخ / خالد باطهف ، والذي تناول في اللقاء مناقشة دور فرص الاستثمار بمديرية المكلا عاصمة المحافظة وكذلك الجهود التي تبذل لإتاحة الفرص الاستثمارية في كافة مديريات ساحل حضرموت وتوفير كافة الوسائل المساعدة لحماية المشاريع الاستثمارية بالمحافظة .

وقد عبر الحوثري عن سعادته بهذا التكريم المشرف ، مشيداً بدور مجموعة باطهف للتجارة والاستثمار التي حققت انجاز العديد من المشاريع الاستثمارية في محافظة حضرموت والتي كان اخرها مشروع مستشفى البرج 2 احد المستشفيات الصحية النموذجية التي تقدم خدمات صحة وعلاجية نموذجية وتوفير كافة المعدات المتطورة على مستوى الجمهورية ، مؤكداً بان السلطة المحلية بالمحافظة تبذل كافة الجهود لتوفير واتاحة الفرصة لكافة المستثمرين بحضرموت .

من ناحيته اشاد المستثمر باطهف بدور السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية في تحسين واستتاب الامن في حضرموت واتاحة الفرصة للمستثمرين وتوفير لهم كافة الوسائل والامكانيات لخوض تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة بحضرموت .







