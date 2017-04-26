

أزاح محافظ حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك يوم أمس بالمكلا الستار عن اكبر لوحتين عملاقتين في قلب المدينة و منطقة فلك المدخل الشرقي للمدينة تمجيد وشكر للقوات المسلحة الاماراتية لمشاركتها في عملية تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي . وأشاد المحافظ بن بريك بدور قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقوف إلى جانب حضرموت وباقي المحافظات اليمنية من خلال تقديم الدعم للشعب اليمني والدور الكبير الذي قامت به القوات الاماراتية في مساعدة قوات النخبة الحضرمية ومشاركتها في عملية تحرير مدينة المكلا ، مؤكداً أن دعم قيادة الإمارات ليس بجديد وإنما هو ممتد منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

كما أشاد بدور الهلال الاحمر الاماراتي في تمويل المشاريع التي ساهمت في تحقيق نهضة تنموية في حضرموت .

اللوحتان تأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الاولى لتحرير ساحل حضرموت من عناصر القاعدة وضمن حملة "ما قصرتوا يا عيال زايد" نضير ما قدمته دولة الامارات العربية المتحدة من تضحيات جسام ودعم للبنية التحتية بالمحافظة عبر هيئة الهلال الاحمر الاماراتي.

وقد حضر إزاحة الستار مدير عام مديرية مدينة المكلا الدكتور عبدالباقي علي الحوثري ورئيس حملة "ماقصرتوا ياعيال زايد" هشام كرامه الجابري.







