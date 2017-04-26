

اشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بجهود حلف قبائل بني ظنة في مساندة السلطة المحلية والعسكرية في تعزيز دعائم الاستقرار الأمني والخدمي ومؤازرة النجاحات المتوالية في حضرموت والمحققة باصطفاف والتفاف مختلف شرائح ومكونات المجتمع معبراً عن ارتياحه وتقديره لتفاعل الجميع وحرصهم على تغليب مصلحة حضرموت وأبنائها والعمل على تثبيت الاستحقاقات وانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب المشروعة كافة . وأشار المحافظ بن بريك خلال لقائه اليوم في المكلا مقادمة ومشائخ حلف قبائل بني ظنة بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية إلى أن حضرموت اليوم ليس بحضرموت الأمس , وهي قادمة على خير وتطوير ونماء , لافتًا إلى أن حضرموت اليوم تقدم نموذجا ايجابيًا من التلاحم والتكاتف المجتمعي من قبائل وشرائح وفئات اجتماعية ومكونات مدنية وسياسية حول كل ما يوحد ويخدم مصالح المحافظة ,مشددًا على أهمية خلق المزيد من التعاون المجتمعي البناء والهادف إلى تعزيز النجاحات الخدمية والتنموية المحققة بالمحافظة , داعياً إلى مزيد من الاصطفاف وتوحيد الكلمة والاجماع حول القضايا المطلبية والمجتمعية التي تخدم حضرموت وأجيالها القادمة.

وبيّن محافظ حضرموت بأن الأمن واستتبابه مسؤولية مجتمعية وتشاركية مشيدًا بالدور الذي اسهم به القبائل في مديريتي دوعن والضليعة في مساندة اجهزة الأمن على التصدي الحازم لعصابات تنظيم القاعدة الارهابي التي حاولت الأعتداء على المقرات الأمنية مؤكدًا بأن هذه المحاولات بات بالفشل الذريع .

وقال : لا مكان اليوم للإرهاب في حضرموت , فهناك قوات النخبة الحضرمية وأجهزة أمنية ورجال أشداء نذروا حياتهم من أجل ان يعم الأمن والأمان والاستقرار في ربوع حضرموت لافتًا في وقت نفسه إلى أن مشاركة أبناء القبائل جنبًا إلى جانب مع أبطال قوات النخبة والمؤسسة الامنية في تحرير مناطق ساحل حضرموت من براثن عصابات الارهاب في ابريل الماضي يؤكد بأن أبناء حضرموت قاطبة مع الأمن والسلام وضد التطرف والارهاب بمختلف اشكاله .

وأشاد محافظ حضرموت بالموقف الواعي والمسؤول لمختلف القيادات والمكونات والشرائح الاجتماعية كافة بما فيهم الذين لديهم آراء مغايرة في انجاح مؤتمر حضرموت الجامع واصفًا ذلك بأنه نجاح لحضرموت التي قدمت صورة حضارية وسلمية ورسالة بليغة وواضحة بأنها مع الامن والاستقرار والتنمية .

وأكد المحافظ بن بريك بأن فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع حضرموت وأبنائها ومع أمنهم واستقرارهم وحصولهم على حقوقهم المسلوبة , مشيرًا إلى أن حضرموت ترفض كل أشكال الوصايا والتعسف , فهي برجالها وأهلها موطن سلام ومحبة ووئام وتعايش , منوهًا إلى أن حضرموت تحتضن حاليًا أكثر من 74 ألف نازح من مختلف المحافظات يتم رعايتهم وتقديم لهم الاغاثة وعوامل الاستقرار .

وشدد محافظ حضرموت على التصدي لكل مظاهر الغلو والتطرف وتأجيج القلاقل والازمات واثارة الفتن والمشكلات حاثًا على خلق صلح بين جميع القبائل ونبذ الثارات والاحتقانات بين أفراد المجتمع قاطبة.

وكان المقدم أنور بن منصور بن يماني التميمي قد القى في مستهل اللقاء كلمة نيابة مقدم بني تميم وطائلة بن ظنة المقدم قيس بن يماني أعرب فيه عن التقدير البالغ لجهود السلطة المحلية والعسكرية في تحقيق كل تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتطوير متقدمًا بالتهاني بنجاح مؤتمر حضرموت الجامع والقرارات والتوصيات التي خرج به داعيًا إلى الاتجاه نحو تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع والتأكيد على وحدة الصف والكلمة ونبذ الفرقة والتشرذم.

وتلي في اللقاء بيان تأييد ومباركة حلف قبائل بني ظنة للخطوات المتخذة من السلطة المحلية وكذا النجاح الباهر لمؤتمر حضرموت الجامع أكدوا فيه دعمهم ومساندتهم لمخرجاته من قرارات وتوصيات داعين إلى تنفيذها عمليًا بما يخدم حضرموت ومستقبل ابنائها .

وتم في اللقاء منح محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك درعًا تذكاريًا من حلف قبائل بن ظنة تقديرًا وعرفانًا بجهوده المخلصة والمثابرة في خدمة حضرموت وأمنها واستقرارها .

والقيت في ختام اللقاء الذي حضرة مستشار محافظ حضرموت لشؤون القبائل الشيخ " خالد الكثيري " قصيدتان شعريتان للشاعرين عبدالله المعاري وأحمد أنور بن منصور اليماني نالتا استحسان الحضور.









