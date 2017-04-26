

توفي المواطن " عبدالفتاح طالب لرضي " مساء امس بمنطقة بروج غرب مدينة القطن متأثراً بطلقات رصاص في صدره اطلقها مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية . وافاد المصدر " أن المواطن " عبدالفتاح لرضي " مسلحان اطلقا عليه النار مساء أمس بمنطقة بروج ونتج عن تعرضه لطلقات رصاص اصابه في صدره على اثرها نقل الى مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج ، وقد وافته المنيه اثناء لتلقيه العلاج في المستشفى متاثرا باصابته.

هذا ويشهد وادي حضرموت في ظل غياب الأمن الاغتيالات المتزايدة التي يقوم بها المسلحين المجهولين في قتل ابناء الوادي .

الجدير ذكره ان مسلحين مجهولين يستقلان سياره اطلقوا النار عصر يوم امس على احد افراد النخبة الحضرمية مردينه قتيل واصابة ابن عمه بمنطقة حوره بوادي العين .







