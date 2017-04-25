

قام محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك صباح اليوم بزيارة تفقدية للسوق الأسماك المركزي بمنطقة الشرج مدينة المكلا . وخلال الزيارة تفقد المحافظ أحوال الصيادين وبائعي الأسماك الجملة والتجزئة مؤكدا لهم اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بقضايا الصيادين باعتبارهم واحدا من أهم الشرائح المجتمعية ومكوناتها السكانية في حضرموت .

ونوه المحافظ إلى أن قيادة المحافظة لن تألوا جهدا وسوف تكثف من نشاطها في صفوف الصيادين ومعالجة كل مشاكلهم وقضاياهم التي تعتبرها جزءً لايتجزأ من قضايا الحيوية والتنموية الأخرى .

هذا وقد أبدى الصيادون ارتياحهم لهذه الزيارة مؤكدين بأنهم إلى جانب السلطة المحلية في كل إجراءاتها وقراراتها وأنهم ملتزمون بزيادة الإنتاج السمكي وتحسين نوعية الأسماك التي تنزل إلى السوق سواء كانت للاستهلاك المحلي أو التصدير الخارجي وحرصهم على عدم الارتفاع في تسعيرة ليتسنى لجميع المواطنين في حضرموت الحصول على الأسماك بيسر وسهولة .

رافقه في الزيارة مدير مكتب الأشغال العامة بساحل حضرموت المهندس سعيد عاطف الكلدي .







