

أكد محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك في كلمته في مؤتمر حضرموت الجامع إن حضرموت لن تقبل بمركزية أو إملاءات ضدها بعد اليوم بعد سنوات من الظلم والنهب والتهميش والإقصاء مورست ضدها على مدى عقود. وأضاف المحافظ بن بريك : نحن نقول للحكومه الشرعية نحن معكم وتحت مظلتكم وبدعم من دول التحالف ولا نحمل العداء ولكن لنا مطالب وحقوق لا نريد أحد أن يتجاوزها نحن نقول لا للاضطهاد والظلم والتبعية والقتل والسرقة وسلب حقوق حضرموت ولن نسكت ولن نتنازل عن حقوقنا ولا نريد أحد يملي علينا أو يكون وصي علينا نحن نريد تعويض للخمسين سنه الماضية التي ظلمت فيها محافظة حضرموت ولن نرضى إلا بنصف الثروة من خيرات وثروات وموارد هذه الأرض بعد اليوم.

وأوضح بن بريك في كلمته يقول : بعد عشرة أيام سنعلن إقليم حضرموت ضمن الستة الأقاليم ونريد من الرئيس عبدربه منصور أن يصدر قرار بذلك لينال الحضارم حقوقهم من الثروة والسلطة بعد سنوات من التهميش والإقصاء والمركزية البغيضة .







