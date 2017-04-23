السلطة المحلية بدوعن تستنكر الحادث الارهابي وتعزي اسرة الشهيد باحبارة
   
دوعن/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأحد 23/إبريل/2017
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اعربت السلطة المحلية بدوعن عن استنكارها الشديد لما حصل ظهيرة اليوم حين تعرض مركز الامن بدوعن لهجوم ارهابي من قبل مايسمى تنظيم القاعدة الذي اسفر عن استشهاد احد افراد الامن التابع لامن مديرية الظليعة كان متواجداً لحظة الهجوم، وتشيد السلطة المحلية بالبطولة التي اظهرها افراد امن المديرية في التصدي للهجوم واجبروهم على التراجع بعد اصابات في صفوف المسلحين،،،كما تشيد السلطة بالموقف المشرف من قبل الاهالي .
وكان محافظ حضرموت اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك قد تواصل مع مدير عام دوعن ليطلع على الوضع الامني واعدا بتعزيزات امنية للمديرية حتى لايكون الوادي مسرحا للجريمة والاعمال الارهابية وكذا تواصل قيادة المنطقة العسكرية الثانية مؤكدة وقوفها الى جانب قيادة المديرية.
وتقدم السلطة المحلية بمديرية دوعن التعازي لاسرة الشهيد الجندي / محمد سعيد باحبارة وذويه، سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان،،، وحفظ الله دوعن واهلها من كل مكروه ومن كيد المعتدين.

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