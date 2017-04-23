

دشن صباح اليوم الاحد اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية بمدينة المكلا تزامنا مع احتفالات الذكرى الاولى لتحرير مديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة العام الماضي . وياتي تدشين المشاريع التنموية والاستثمارية بتكليف ورعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي احتفاء بهذه الذكرى التاريخية لابناء حضرموت ، وقد وضع اللواء الركن بن بريك حجر الاساس للمشروع الاستثماري قصر المرجان للمناسبات والمؤتمرات بمنطقة الستين ، ومشروع حديقة فان سيتي حضرموت الذي تموله وتنفذة شركة صيرة للاستثمار والتجارة المحدودة ، ومشروع حي الاندلس السكني التجاري الذي تموله وتنفذه مؤسسة بلبحيث للتجارة والمقاولات بكلفة 60 مليون دولار امريكي ، ومشروع كاسر الامواج المرحلة الثانية بشارع الستين بكلفة 242615841 مليون ريال يمني بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

كما افتتح المشروع الاستثماري ابراج بن محفوظ بمنطقة 40 شقة واطلع على اعمال مؤسسة العون للتنمية ودورها في تعزيز مشاريع التنمية المختلفة وبرامجها الصحية والتعليمية والتنموية ، وكذا قام بافتتاح مشروع مواقف السيارات بمنطقة 40 شقه الممول من مؤسسة العون للتنمية بكلفة 40 مليون ريال يمني وباشراف من السلطة المحلية بمديرية المكلا .

و قام اللواء الركن بن بريك وبرفقة الاستاذ عصام الكثيري وكيل المحافظ لشؤون الوادي والصحراء ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة بوضع حجر الاساس للمشروع الاستثماري مدينة لولؤة المكلا بكلفة 218 مليون دولار بتمويل وتنفيذ شركة بي بي اس حضرموت للتجارة والاستثمار ، ومشروع عبارة ملعب باردم الصندوقية الذي تموله السلطة المحلية بالمحافظة بكلفة اجماليه 29،517،544،18 ريال يمني وتنفيذ مجموعة العمودي اليمنية للمقاولات ، ومشروع تأهيل مبنى مكتب وزارة الخدمة المدنية والتامينات بساحل حضرموت بمنطقة جول مسحة المنفذه من شركة الموسوعة للخدمات العامة .

وتقديرا وعرفانا لشهداء ذكرى 24 ابريل وضع حجر الاساس لمشروع المدينة السكنية لاسر الشهداء بمنطقة الغليله ، وكذلك مشروع مدينة 24 ابريل السكنية وجميع مرافقها الخدمية لاسكان الشباب والموظفين التابعين للدوائر الحكومية والمنشاءت الخاصة .

وقد اكد اللواء الركن / احمد بن بريك بانه سيتم تدشين وافتتاح 48 مشروع حيوي يأمن حياة المواطنين ورفاهيتهم بمدينة المكلا عرفانا ووفاء للشهداء ولهذه الذكرى التاريخية لحضرموت .







