

قام أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان صباح يوم امس بزيارات تفقدية لعدد من الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة بما فيها موقع الدورة التأهيلية للضباط والتي هي في أيامها الأخيرة . حيث أن القى في ضباطها وصف الضباط والأفراد كلمات استهلها بنقل تحايا قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني حفظه الله ، و بالشكر و الثناء لهم على ما يبذلوه من جهود تستحق الشكر والثناء في تدريباتهم اليومية وفق البرامج والخطط التأهيلية المستمرة ،والتي من شأنها الرقي بمستوى جاهزيتهم القتالية والمعنوية التي تجعل منهم العسكرية الحقة بالأخلاق والتعامل الراقي مع المواطنين في كل مكان وزمان ، وكذا الهيبة والشدة العسكرية في وقتها وحينها والحفاظ على لياقتهم البدنية .

كما وجه سيادة العميد الركن عويضان سالم عويضان كافة أركانات التوجيه المعنوي بالتكثيف من حصص التوجيه والإرشاد للأفراد ، و استهداف أوقات الفراغ بالمفيد في شتى المجالات ولا سيما خلق ثقافة الأخوة والترابط العسكري بين القيادة و الأفراد وكذا المواطنين لنجعل من الجندي صديقا محبا للمواطن والوافد لهذه الأرض الطيبة حضرموت الخير .

في ختام كلماته لضباط وصف ضباط و أفراد تلك الألوية و الوحدات نبه على ضرورة الإعداد والاستعداد التام لإحياء فعاليات الذكرى الأولى ليوم النصر العظيم والذي استعادت فيه حضرموت أمجادها وفخرت فيه أيما فخر بأبنائها الأبطال الأشاوس في قوات النخبة الحضرمية حيث أن دحروا في ذلك اليوم الخالد من أبريل العام المنصرم 2016م ، والذي يستحق أن تظهر قواتنا في ذكراه بمنظر يليق بمستوى عز وفخر حضرموت المجد والتاريخ .







