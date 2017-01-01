محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف أمين شمطوط نائبا لمدير عام الجهاز المركزي للإحصاء
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - - الاثنين 20/فبراير/2017
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أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(50) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / أمين كرامه صالح شمطوط - نائباً  لمدير عام الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت .
كما نص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

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