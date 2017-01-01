

أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(50) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / أمين كرامه صالح شمطوط - نائباً لمدير عام الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت . كما نص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .





