أخبار رئيسية
/
محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف أمين شمطوط نائبا لمدير عام الجهاز المركزي للإحصاء
المكلا الثلاثاء 21 /فبراير/2017 | 09:24
محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف أمين شمطوط نائبا لمدير عام الجهاز المركزي للإحصاء
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - - الاثنين 20/فبراير/2017
أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(50) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / أمين كرامه صالح شمطوط - نائباً لمدير عام الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت .
كما نص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
بحث متقدم
هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟
نعم
لا
لا أدري
النتيجة
جميع الحقوق محفوظة
شبكة مواقع محافظة حضرموت 2005 - 2017
تصميم و إدارة
شركة التجارة الإلكترونية اليمنية المحدودة
اتفاقية استخدام الموقع
|
رسالة لحماية الخصوصية