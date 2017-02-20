

دشن صباح اليوم الاثنين الدكتور / عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا حملة انت الحل للسلام التوعوية لشرطة المرور بمديرية المكلا بحضور العقيد / معمر المشجري مدير عام شرطة المرور والسير بالمحافظة . وتأتي الحملة تحت شعار نهدر وقتاً ولا نهدر روحاً التي ينفذها فريق الابداع التطوعي والممولة من قبل مؤسسة رنين اليمن وسيفر وولد والحضرمية للخدمات ومؤسسة الامل النسوية للتنمية والتي تستمر من للفترة من 20-22 فبراير 2017 .

وقد عبر الحوثري عن أهمية مثل هذه الحملات التوعوية الهامة التي تسعى من مستوى دور رجال الامن وشرطة السير بإداء مهامهم بأكمل وجه ورفع قدارته وخبراته في خدمة المواطن وكذا المجتمع والحفاظ على عملية السير في الشوارع والاماكن العامة والحرص على توعية السائقين ورصد المخالفات المرورية ، مؤكداً على ان السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية تولي اهتمام بالغ لرفع قدرات دور رجال المرور وتوفير لهم كافة الامكانيات المتاحة التي تعزز على قدراتهم في اداء عملهم على اكمل وجه .

من ناحية اخرى اكد العقيد / معمر المشجري على ان ادارة شرطة السير تولي اهتماماً بالغاً في التوعية المرورية لرجال شرطة المرور وكذلك المواطن للحفاظ على رفع مستوى عمل شرطة السير في اداء مهامها على بكافة الامكانيات ، معبراً عن شكرة وتقديره للداعمين لهذه الحملة التوعوية لرجال المرور لتعزيز قدارتهم التوعوية والعملية .







