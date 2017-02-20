

أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(59) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / محمد عوض صياد – مديراً لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية الشحر . ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.







