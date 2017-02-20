محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف الأخ محمد عوض صياد مديراً لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية الشحر
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 20/فبراير/2017
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أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(59) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / محمد عوض صياد – مديراً لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية الشحر .
ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

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