قيادة المنطقة العسكرية الثانية تنفي الدعوة لحشد المجندين لإتحاقهم بالسلك العسكري
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 20/فبراير/2017
news_20170220_2.jpg
نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ماتدوالتة وسائل التواصل الاجتماعي عن دعوة حشد لمجندين تم الحاقهم بالسلك العسكري في وحدات المنطقة العسكرية الثانية وجاء فيه :-
لا صحة للاخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعوا لحشد المجندين الذين تم الحاقهم بالسلك العسكري في وحدات المنطقة العسكرية الثانية .
وعليه فاننا في قيادة المنطقة العسكرية الثانية ننفي تلك الأخبار والتي من شأنها زعزعة الأمن وارباك خط سير النظام المتخذ في خططنا الأمنية والتي تهدف إلى سلامة أبنائنا المقبلين للتجنيد .
وللعلم أن دعوتنا للمجندين ستكون عبر صفحتنا الرسمية على الفيس بوك وكذا عبر أثير إذاعة المكلاFM وعبر القنوات الفضائية .
كما أننا ندعو كافة الأفراد المجندين إلى عدم الانسياق لمثل هذه الدعوات والأخبار المزيفة والتي لها مآرب إرهابية قد تم تفويت الفرصة لتحقيقها.

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟




النتيجة     