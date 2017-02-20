

نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ماتدوالتة وسائل التواصل الاجتماعي عن دعوة حشد لمجندين تم الحاقهم بالسلك العسكري في وحدات المنطقة العسكرية الثانية وجاء فيه :- لا صحة للاخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعوا لحشد المجندين الذين تم الحاقهم بالسلك العسكري في وحدات المنطقة العسكرية الثانية .

وعليه فاننا في قيادة المنطقة العسكرية الثانية ننفي تلك الأخبار والتي من شأنها زعزعة الأمن وارباك خط سير النظام المتخذ في خططنا الأمنية والتي تهدف إلى سلامة أبنائنا المقبلين للتجنيد .

وللعلم أن دعوتنا للمجندين ستكون عبر صفحتنا الرسمية على الفيس بوك وكذا عبر أثير إذاعة المكلاFM وعبر القنوات الفضائية .

كما أننا ندعو كافة الأفراد المجندين إلى عدم الانسياق لمثل هذه الدعوات والأخبار المزيفة والتي لها مآرب إرهابية قد تم تفويت الفرصة لتحقيقها.







