

أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(60) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / هشام محسن علي باحميد – نائباً لمدير عام الواجبات الزكوية بساحل حضرموت . ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .







