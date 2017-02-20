أخبار رئيسية
/
محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف هشام باحميد نائبا لمدير عام الواجبات الزكوية
المكلا الثلاثاء 21 /فبراير/2017 | 06:22
محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف هشام باحميد نائبا لمدير عام الواجبات الزكوية
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 20/فبراير/2017
أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(60) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / هشام محسن علي باحميد – نائباً لمدير عام الواجبات الزكوية بساحل حضرموت .
ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
بحث متقدم
هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟
نعم
لا
لا أدري
النتيجة
جميع الحقوق محفوظة
شبكة مواقع محافظة حضرموت 2005 - 2017
تصميم و إدارة
شركة التجارة الإلكترونية اليمنية المحدودة
اتفاقية استخدام الموقع
|
رسالة لحماية الخصوصية