محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف هشام باحميد نائبا لمدير عام الواجبات الزكوية
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 20/فبراير/2017
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أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القرار رقم(60) لسنة 2017 م بشأن تكليف الأخ / هشام محسن علي باحميد – نائباً لمدير عام الواجبات الزكوية بساحل حضرموت .
ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

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