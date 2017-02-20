

أشاد محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك بجهود إذاعة نماFM الشبابية ودورها التنويري والتوعوي الفاعل في بث الرسائل الإيجابية ونشر أجواء الأمل والتفاؤل والتسامح والتكاتف والاصطفاف نحو التنمية والأمن والاستقرار التي تنعم بها حضرموت. وأكد محافظ حضرموت لدى لقائه اليوم بالمكلا الأخ مجدي محمد بازياد مدير إذاعة نما FM أن هذه الإذاعة كانت الأولى التي تم منحها الترخيص لمزاولة العمل الإذاعي في مدينة المكلا بعد تحريرها في إبريل الماضي من قبضة القاعدة مؤكداً أن شباب هذه الإذاعة الناشئة كانوا على قدر المسئولية التي أوكلت لهم وحققوا نشاط وحضور واضح عبر نقل كافة مناشط وفعاليات وأخبار السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية وما يحققه أبطال قوات النخبة الحضرمية من بطولات في مواجهة أعداء حضرموت الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به حضرموت منذ تحريرها إلى جانب نقل الاذاعة لكافة المناشط التنموية والاجتماعية والثقافية وجهودها في توعية المواطن وتنمية ثقافته في كافة المجالات العلمية والمعرفية.

وأثنى محافظ حضرموت على أهمية ودور إذاعة نماFM في تعزيز الأمن المجتمعي وتوجيه أبناء المجتمع نحو التفاعل مع الأجهزة الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لما فيه مصلحة حضرموت.

بدوره أطلع الأخ مجدي بازياد مدير إذاعة نماFM الشبابية محافظ حضرموت على الخطط البرامجية التي تتناول التوعية والتنمية والتثقيف إلى جانب البرامج اليومية المباشرة التي تقدمها الإذاعة والتي تتلمس هموم وقضايا المواطنين في مختلف المجالات الخدمية إلى جانب احتضان الإذاعة للعديد من الطاقات الشبابية الواعدة وتدريبها شاكراً محافظ حضرموت على منحه شباب هذه الإذاعة الترخيص لمزاولة العمل وخلق أجواء التنافس وإفساح المجال أمام إذاعات أخرى للعمل ووقوفه المستمر إلى جانب الشباب في حضرموت وإعطائهم الفرصة لقيادة العديد من المؤسسات والمرافق الحكومية المهمة.

وتناول محافظ حضرموت في اللقاء الذكرى الأولى لتحرير المكلا من قبضة القاعدة كذكرى عظيمة أنتجت تنمية وأمن واستقرار مضيفاً أن أولى بصمات هذا التحرير تمثل في نشر الأمن والأمان والاستقرار ومن ثم تأمين الخدمات التي تهم المواطن والتي تتميز بها حضرموت عن غيرها من المحافظات المجاورة التي تشهد أزمات ومشاكل واضحة للعيان

وأوضح المحافظ بن بريك أن لدى السلطة المحلية مسئوليات جسام في مواجهة المرحلة القادمة بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والبناء التي تشهدها حضرموت ومن ذلك إطلاق مشاريع حيوية ومهمة وتحقيق حلم إيجاد كهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة يومياً من خلال تحويل الطاقة المشتراة إلى طاقة ملكية عبر نظام POT حيث يتم نقل ملكية الطاقة إلى الدولة بعد عدة سنوات مضيفاً أن محطة الريان أجريت لها صيانة متواصلة وبدعم إماراتي تم صيانة مولدات المحطة كما تم توقيع اتفاقية لتوفير 20 ميقاوات إضافية لوادي حضرموت عبر محطة الأهرام للصيف القادم وكذا توفير طاقة مشتراة بقدرة 6 ميقاوات لمديرية دوعن وكذا توفير 20 ميقا للشحر و20 ميقاوات للديس الشرقية والريدة وقصيعر حيث ستبلغ الطاقة التي ستدخل الخدمة في الصيف القادم 65 ميقاوات إلى جانب 50 ميقاوات ستوفرها محطة الريان لمديريات الساحل و20 ميقا للوادي حضرموت والصحراء في ظل الجهود التي بذلت من قبل المهندسين النشطين مانع النهدي في الساحل وعبدالقادر الجنيد في الوادي لتحسين وتجديد الشبكة خلال الأشهر الماضية .

وأضاف محافظ حضرموت أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لديها طموح بإضافة خزانات مشتقات نفطية بزيادة السعة التخزينية إلى 50 ألف طن إضافة إلى 15 ألف طن التي توجد الآن بخزانات خلف لتصبح 65 ألف طن ستكون احتياطي استراتيجي للمحافظة وللدخول في منافسة تجارية في بيع المشتقات النفطية بين التجار .

وبين المحافظ بن بريك أن مشاريع الأمن تقع في أولوية مشاريع السلطة في هذه المرحلة بجهود تشكر من قبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني الذي يبذل جهوداً كبيرة في فرض الأمن وتعزيزه في ربوع ساحل حضرموت مضيفاً أن هناك مشروع أمني مهم بتنفيذ شبكة أمنية قوية من الدفاع الساحلي لمواجهة تهريب البشر والمخدرات والسلاح والتي ستكون بمساعدة من قوات التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهناك طموحات أوسع بمنح الشباب المتحمس لخدمة حضرموت الكثير من الفرص في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تتسارع في حضرموت.

وأشار إلى أن السلطة تتابع عن كثب تسليم عدد من المشاريع المتعثرة مثل مشروع ذوي الدخل المحدود بخلف ومشروع مستشفى الأمومة والطفولة بمنطقة أربعين شقة إلى جانب تحسين أداء هيئتي ابن سيناء وسيئون.







