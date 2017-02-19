

وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك بتوفير مولدكهرباء ومحوّل طاقه لتعزيز القدرة التوليدية لمحطة الكهرباء الأهلية في مديرية يبعث إضافة إلى تزويد مشروع المياه بسبعمائة ماصورة لتجديد شبكة المياة المحلية وباشرت السلطات المحلية ممثلة بمدير المديرية الجديد طلال منصور باحكم بنقل المساعدات إلى المنطقه ومباشرة العمل لأدخالها في حيّز الخدمه . كما تكفلت السلطة المحلية في محافظة حضرموت بترميم الطرق الترابية واهمها طريق يبعث -الضليعة الذي سينجز في القريب العاجل

وعبّر المواطنون عن سعادتهم بالتحركات الجادة والسريعة لقيادة للسلطة المحلية المعينة حديثاً لتطوير البنية التحتية في مديريتهم التي كانت مهملة في الماضي.







