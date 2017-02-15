

أطلع اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك", محافظ محافظة حضرموت على المستجدات والإحداث التي طرأت على انخفاض أسعار العملات أمام الريال. وأكد خلال لقائه اليوم بالمكلا بلجنة تحديد التسعيرة للسلع على ضرورة تكثيف نشاطهم عبر القيام بنزولات ميدانية يومية على مختلف المحلات التجارية لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية.

لافتا الى القرارات التي اتخذها البنك المركزي ا بالعاصمة عدن بالتوازي مع الانخفاض الملحوظ على أسعار السلع بفعل الجهود التي بذلتها لجنة التسعيرة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت , داعيا الى انعقاد دورة متابعة للتسعيرة وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية.

هذا وقد كلفت اللجنة من قبل قيادة السلطة باستمرارية المتابعة ورفع التقارير أولا بأول على كل مايستجد على الساحة.

من جانبها أبلغت اللجنة المحافظ بأنها قامت بضبط سيارة تحمل مادة الغاز المنزلي بشكل مخالف للتسعيرة المحددة للبيع ، في اطار جهودها لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام بالمحافظة.







