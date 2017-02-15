

التقى اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك", محافظ محافظة اليوم بالمكلا الاخ "خالد عبدالله العامري", رئيس نادي الاحرار بتاربة بسيئون والأخوين "خالد عوض مطيري" الأمين العام للنادي, و "سالم محمد بن هيثم" المشرف الرياضي. واستمع خلال اللقاء إلى عدد من القضايا والصعوبات التي تعترض نشاط النادي الذي يعد واحدا من الأندية العريقة بحضرموت, حيث ناقش اللقاء احتياجات النادي وفي مقدمتها تسوير موقع منشآته، تجنبا للبسط عليها اضافة الى سبل تطويرها عبر المشروع الذي بلغت تكلفته نحو ثمانية عشر مليون ريال يمني.

وبهذا الصدد، وجه محافظ حضرموت باعتماد المشروع الخاص بتطوير النادي على ان يتولى تنفيذه مكتب الشباب والرياضة بالوادي بالتنسيق مع ادارة النادي، في اطار اسهام المحافظة في الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة.

وفي اللقاء تم تسليم ترس النادي للأخ اللواء "بن بريك", وكتاب احلال السلام بحضرموت من قبل رئيس النادي نظيرا لجهوده وتعاونه في دعم الأنشطة الشبابية المختلفة.







