

قال مصدر عامل بشركة صرافة بحضرموت ان الريال اليمني شهد يوم الامس تحسنا ملحوظا في أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية، عقب وصوله إلى أدنى مستوياته خلال الأيام الماضية. وتراجع سعر صرف الدولار الواحد في عدن وحضرموت إلى 350 ريالا أمس عقب وصوله إلى 400 ريال قبل يومين، في حين ثبت سعر الصرف في صنعاء للدولار الواحد بـ 365 ريالا.

وتراجع أيضا الريال اليمني بسعر الصرف مقابل الريال السعودي الى 80 ريال مقابل الريال السعودي بعد ان وصل الى اكثر من 95 ريال يمني.

بدوره أطلع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت على المستجدات والأحداث التي طرأت على انخفاض أسعار العملات أمام الريال , وأكد خلال لقائه اليوم بالمكلا بلجنة تحديد التسعيرة للسلع على ضرورة تكثيف نشاطهم عبر القيام بنزولات ميدانية يومية على مختلف المحلات التجارية لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية .

لافتا الى القرارات التي اتخذها البنك المركزي بالعاصمة عدن بالتوازي مع الانخفاض الملحوظ على أسعار السلع بفعل الجهود التي بذلتها لجنة التسعيرة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت , داعيا الى انعقاد دورة متابعة للتسعيرة وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية.

هذا وقد كلفت اللجنة من قبل قيادة السلطة باستمرارية المتابعة ورفع التقارير أولا بأول على كل ما يستجد على الساحة .

من جانبها أبلغت اللجنة المحافظ أنها قامت بضبط سيارة تحمل مادة الغاز المنزلي بشكل مخالف للتسعيرة المحددة للبيع ، في اطار جهودها لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام بالمحافظة.







