

ضمن اطار رفع تحسين دور الاستثمار بمدينة المكلا ، وقع صباح اليوم الاثنين الدكتور "عبدالباقي الحوثري" مدير عام مديرية المكلا ومكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية على اتفاقية المشروع الاستثمارية لبناء حديقة ترفيهية بحي المساكن بمنطقة فوة ومشروع حديقة وملاعب للأطفال بحي المتضررين بمنطقة و المشروع الاعلاني لشوارع مدينة المكلا . وتأتي الاتفاقيات التي وقعت بالاتفاقية الاولى مع المستثمر سالم عبدالله بن حميد حول المشروع الاستثماري لبناء حديقة ترفيهية ومركز خدمات متكامل ومبنى متعدد الاغراض وصاله وتشييد المتنفس وتوفير كافة الخدمات بمساحة اجماليه للمشروع 206× 16 متر ،كما تم التوقيع على اتفاقية اخرى لإقامة مشروع بناء حديقة وملاعب اطفال بمنطقة المتضررين بتمويل متكامل من قبل فاعل خير كمستنفع بالحديقة للمصلحة العامة لمدارس المنطقة وابناء المنطقة مع توفير كافة متطلبات الحديقة المتكاملة ،

وكذا تم التوقيع على اتفاقية المشروع الاعلاني لشوارع مدينة المكلا من قبل الاستاذ "نائف بن جميل" مدير مؤسسة سحاب للدعاية والاعلان لإقامة اللوائح الاعلانية بالشوارع والاماكن العامة وتنظيمها والمحافظة عليها وصيانتها بصورة منظمة وآمنة بأشراف مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية .

وتعتبر هذه المشاريع ضمن المشاريع والخطط والاعمال التي تسعى لها السلطة المحلية بمديرية المكلا لتحسين المجال الاستثماري و جمالية السياحة و تشجيع المستثمرين واتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تنمية المجتمع .

حضر توقيع الاتفاقيات الاستاذ" عمر الحيقي" مستشار المحافظ لشؤون مديريات الساحل والاستاذ "عادل الغريب" مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية والاستاذ "ممدوح باحاتم" المستشار القانوني للسلطة المحلية بمديرية المكلا .







