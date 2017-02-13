

قام مدير عام مديرية شبام فرج ناجي بن طالب بزيارة تفقدية صباح اليوم لفرعي مؤسستي الكهرباء والمياه ومستشفى شبام العام بمعية الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية. وقد اطلع على سير العمل بفرع مؤسسه الكهرباء ومدى تجاوبهم لتنفيذ وادخال خط الكهرباء الثاني الى مستشفى شبام بموجب توجيهات وكيل محافظة حضرموت " عصام حبريش" بسرعه عملية المسح وربط الخط الثاني كما نوه على اهميه ذلك وسرعه تنفيذه.

وفي سياق زيارته التفقدية اطلع على سير العمل بفرع المؤسسة العامة للمياه بالمديرية مستمعاً لمدير فرع المؤسسة " فائق بن طالب " حول اعمال المؤسسة خلال الفترة الأخيرة موضحاً بان اعمل المؤسسة تسير وفق خطه معدة لهذا العام.

واشاد المدير العام " فرج ناجي " على الجهد في تنظيم العمل الاداري ومدى تنفيذ توجيهات السلطة المحلية في التعاون لاستكمال المعاملات واستخراج الخدمة.

وخلال زيارته التفقدية توجه مدير عام المديرية " فرج ناجي" لمستشفى شبام العام لاطلاعه على طبيعة العمل بالمستشفى وقد كان في استقباله مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور " صالح يزيد بن طالب" و المدير الفني للمستشفى "يحيى بن غانم" حيث استمع الى اخر مستجدات العمل الجاري وما يوجهونه في مسيرتهم الطبيه الصحية تجاه المواطنين.

وفي ختام زيارته التفقدية اطلع على سير العمل الجاري لمشروع التشجير ليلتقي بمشرف العمال ويستمع منه الى ما تم انجازه والى ما تبقى وفق الدراسات الموضوعة له.







