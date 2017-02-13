

ناقش محافظ حضرموت اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك" اليوم, مع الغرفة التجارية والصناعية ومدراء البنوك الأهلية والحكومية وشركات الصرافة عدداً من الأوضاع الاقتصادية في المحافظة. وشدد المحافظ على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة الاساسية للمواد الغذائية والاستهلاكية, مؤكداً على أهمية دور الغرفة التجارية في مراقبة زيادة الأسعار في المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الاساسية.

ودعا اللواء "بن بريك", الى تشكيل لجنة لمراقبة قائمة الأسعار للمواد المتوفرة بالإضافة الى مراقبة أسواق الأسماك والسلع والمشتقات النفطية والغاز وتحديد أسعارها وفق القائمة التي سيتم تشكيلها.

ووجه محافظ حضرموت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من قبل الغرفة التجارية ومكتب الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الإعلام وشركة الغاز والنفط وهيئة المصائد والجمعيات لتحديد السلع الرئيسية وأسعارها والإعلان عن تسعيرتها وإغلاق المحلات المخالفة.







