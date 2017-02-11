

دشنت في مديرية غيل باوزير فعاليات حملة” نحبكم 3 “لدعم مرضى السرطان نظمتها تنسيقية البنات التطوعية بالمديرية ورابطة سند العام بالشراكة مع مكتب حضرموت لمكافحة السرطان بالغيل ورعاية اعلامية لقناة بوحضرم المشفرة . وفي الحفل الذي اقيم بحديقة ومنتزه الستين واشتمل على عدد من الفقرات المتنوعة الفرائحية الاستعراضية وركن الطبق الخيري وركن لبيع العطورات وركن للرسومات على وجوه الاطفال وركن طبي الذي سيدهب ريعه لمرضى السرطان للتخفيف من معاناتهم .وتخلل الحفل الذي ابدع في تقديم فقراته الكوميدي والمسرحي المشهور مرزوق عبدالله الحوري مشهد مسرحي بعنوان “ساندوني ” لفرقة مجموعة الفرقان للانشاد والمسرح ورقصات استعراضية لفراشات مساحه جمعية التنمية الاجتماعية بالغيل

حضر الحفل الاستاذ سعيد حيمد نائب مدير مكتب مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وعدد من الشخصيات واعضاء الفرق التنسيقية وممثلي الفرق التطوعية وجمع غفير من الامهات والاطفال الذين اكتضت بهم ساحة الحفل

رئيسية تنسيقية الفرق التطوعية الاخت وفاء بارادم اشارت الى ان هذه الفعالية تاتي ضمن انشطة التنسيقية واسهامها في التخفيف لمرضي السرطان ومشاركتهم في مثل هذه الفعاليات الفرائحية التوعوية.

شاكره الجهود التي بذلت من قبل الفرق التنسيقية ومجلس ادارة حديقة ومنتزه الستين وقناة بوحضرم المشفرة في انجاح هذه الحملة .

لافته” الى ان الحملة ستستمر على مختلف مناطق المديرية منذ بداية الاسبوع القادم في كل من القارة والصداع والغيل والنقعة بهدف جمع التبرعات لدعم مرضى السرطان من ابناء المديرية .

تتواجد خلال فقرات الحفل صناديق لجمع التبرعات لمرضى السرطان







