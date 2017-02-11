

تمكنت قوات النخبه الحضرميه مدعومه بقوات التحالف العربي باعتراض مجموعة من المهربين في اكثر من نقطة على طول الشريط طريق الصحراوي في حضرموت الذي يتخذه المهربين لتهريب الممنوعات . تأتي العملية للسعي المتواصل من قبل قوات النخبة الحضرمية مدعومه من قوات التحالف العربي لتأمين الشريط الصحراوي من المخربين والفاسدين الذين باعوا انفسهم لدمار الوطن.







