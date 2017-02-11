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قوات النخبة الحضرميه مدعومة بقوات التحالف العربي تعترض مجموعة من المهربين بصحراء حضرموت
المكلا الاحد 12 /فبراير/2017 | 10:00
قوات النخبة الحضرميه مدعومة بقوات التحالف العربي تعترض مجموعة من المهربين بصحراء حضرموت
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأحد 12/فبراير/2017
تمكنت قوات النخبه الحضرميه مدعومه بقوات التحالف العربي باعتراض مجموعة من المهربين في اكثر من نقطة على طول الشريط طريق الصحراوي في حضرموت الذي يتخذه المهربين لتهريب الممنوعات .
تأتي العملية للسعي المتواصل من قبل قوات النخبة الحضرمية مدعومه من قوات التحالف العربي لتأمين الشريط الصحراوي من المخربين والفاسدين الذين باعوا انفسهم لدمار الوطن.
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