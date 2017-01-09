

أصدر مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشادلي، يوم أمس الثلاثاء، قرار إداري قضت الفقرة الأولى منه بتشكيل لجنة تحضيرية تناط بها القيام بكافة الاعمال اللازمة لتأسيس نادي رياضي بالمديرية . ونصت الفقرة الثانية من القرار على تشكيل قوام اللجنة من الأخوة التالية اسمائهم

جماع سالم بابادي

محمد صالح باهرب

أحمد عبدالله الشادلي

محمد علي بن دغار

طالب علي باكرشوم

عبدالله عمر حنحن

سالم أبوبكر باحويج

محسن برغش بحمد

علي محمد سالم عبدالمانع

هذا وقضت الفقرة الأخيرة منه على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التعاون مع اللجنة لإنجاز مهامها على النحو المطلوب .

ويأتي هذا القرار بناء على اللقاء الذي عقده مدير عام المديرية بمدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت نهاية يناير المنصرم والذي تمخض عنه الاتفاق على تأسيس نادي رياضي كروي بمديرية حجر تتويجاً للمساعي الحميدة التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية لتطوير الجانب الرياضي والشبابي بالمديرية على نحو يلبي طموحات وتطلعات المهتمين بهذا الجانب وكافة أبناء المديرية.







