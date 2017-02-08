

اطلع صباح اليوم الدكتور/ عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا على سير العملية التعليمية في الفصل الثاني لمدارس مدينة المكلا برفقة الاستاذ / عبود بن الشيخ عبود مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية . وقد تفقد الحوثري على خطط العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني ومستوى نتائج الفصل الدراسي الاول للطلاب والطالبات بالمديرية ، كما تفقد الفصول الدراسية والاطلاع على مستوى تهيئة نفسية الطلاب ، و استمع من قبل الطلاب على اهم المشاكل والمتطلبات التي يعانون منها أثناء سير الدراسة ، موجهاً للطلاب ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق نتائج متقدمة ومشرفة على مستوى المحافظة والجمهورية .

واستمع الحوثري على اهم المتطلبات والنواقص من قبل مديرة ثانوية بلقيس للبنات التي تحتاج لها الثانوية لتهيئة الاجواء التعليمية للطالبات ، والتقليل من الازدحام داخل الفصول ، مؤكداً على ان الجهود متواصلة من قبل السلطة ومكتب التربية لمعالجة وحل كافة الاشكاليات في كافة المدارس .







