

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الاجتماعية والقيادي المخضرم الاستاذ القدير/ أحمد عبدالقادر بافقيه (حمدي) إثر مرض مفاجئ ألم به . إن فقيدنا كان واحدا من ذلك الرعيل المخضرم الذي أفنى جل عمره في خدمة حضرموت بصورة خاصة والوطن بصورة عامة، في مختلف المجالات ،حيث عمل فقيدنا خلال مراحل حياته بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ثم انتقل للعمل بوزارة المغتربين إذ شغل منصب وكيل الوزارة، ثم رئيسا للجنة تعويضات المغتربين العائدين بعد حرب الخليج من الكويت والعراق، وتولى أيضا إدارة فرع منظمة أوكسفام بسيئون ، كما عمل في مناطق غيل بن يمين ودار سعد وغيرها, ثم مديرا تنفيذيا للجمعية الحضرمية بصنعاء فكان عطاؤه امتدادا لدور أسرته الكريمة التي كان للعديد من رجالاتها دور ريادي في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

إن محافظة حضرموت وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ساحلا وواديا وكل أبناء المحافظة يعبرون عن خالص عزاءهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل إلى ابن الفقيد أسامة أحمد عبدالقادر بافقيه، وإخوانه وكافة أفراد أسرته الكريمة .

لقد كان الفقيد انموذجا لابن حضرموت المخلص أينما استقر به المقام وحيثما كلف به من مهام. ويعد رحيله خسارة فادحة لكل أبناء حضرموت والوطن عموما لما اتصف به الفقيد من قيم وأخلاق ومستوى عال من المهنية و الخبرة الإدارية في إدارة المواقع والإدارات التي عمل فيها وتعامل مع المستهدفين والمستفيدين منها.

إننا في قيادة السلطة المحلية محافظة حضرموت لا يسعنا بهذا المصاب إلا أن نعزي أنفسنا بفقدان هذه الهامة الوطنية التي كنا نعول على استمرار عطائها لخدمة حضرموت، غير أن إرادة الله سبحانه وتعالى كانت الأقوى من كل ما نتمناه ونخطط له في دنيانا الفانية ..

وإننا لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير المرحوم الاستاذ أحمد عبدالقادر بافقيه (حمدي) بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته بين

الأخيار ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..







