

عقدت صباح اليوم اللجنة الامنية بمديرية المكلا المكلا برئاسة الدكتور / عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا ورئيس اللجنة الامنية بالمديرية اجتماعاً بالقيادات الامن والشرطة والشطة بحضور اللواء / احمد بن جوهر مستشار المحافظ للشؤون الامنية . وقد اطلع الحوثري على تقرير اللجنة الامنية بالمديرية وادوار الجهات الامنية واجهزة الشرطة وتقييم الوضع الامني بالمديرية ، وكذا جهود رجال الامن والشرطة في السيطرة على الوضع الامني و يقظة رجال الامن في استقرار الامن بنسبة 70% منذ الفترة الماضية ، واكد على ان هذا الجهود الامنية تأتي بأشراف مباشر من القيادة السياسية والامنية والعسكرية بالمحافظة ، مثمناً دور قوات الامن والشرطة وقوات النخبة في استقرار الوضع الامني بعاصمة المحافظة وكافة المناطق.

من ناحيته عبر اللواء / احمد بن جوهر عن سعادته بالدور الفعال والمتواصل في الحفاظ على الامن والسكينة في المديرية ، مؤكداً على ان السلطة المحلية والقيادات الامنية بالمحافظة تعمل بشكل متكاثف ومستمر لتحسين الاوضاع الامنية واستقرارها مباشرة ، مؤكداً على ان السلطة والمؤسسات العسكرية والامنية تتطلع اكثر تحقيق نجاحات متواصلة في تحسين دور رجال الامن لحفظ السكينة ورصد كافة المخالفات بشكل متسارع ومستمر .

وقد ناقش الاجتماع الوضع الامني بالمديرية والقضايا الهامة وكذا جهود قوات الامن في السيطرة على عدد من القضايا الجنائية والاخلاقية ، وكذا ناقش عدد من القضايا والمتطلبات الهامة التي تحتاج لها المؤسسة الامنية بالمديرية ومراكز الشرطة والامن وكذا الاقسام المختلفة التابعة لإدارة امن المديرية ، وكذلك تم مناقشة العديد من المقترحات الهامة لتحسين دور رجال الامن ومنها تأثيث بعض الاقسام الهامة وتوفير المتطلبات اللازمة ، وتحسين اوضاع المساجين وسرعة تفعيل دور النيابة للبث في قضايا وتجهيز السجون ،والحرص على اهمية التنسيق مع اللجان الامنية المشكلة من قبل اللجان المجتمعية في الحارات وتحسين اوضاع المتعاقدين مع الامن وعدد من القضايا الامنية الهامة .

حضر الاجتماع الدكتور / عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا واللواء / احمد بن جوهر مستشار المحافظ للشؤون الامنية والعقيد / جمال بن عون مدير امن المديرية ومدراء اقسام البحث الجنائي والتحريات ومدراء مراكز الشرطة والامن بالمديرية .







