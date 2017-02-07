

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك" على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة، بجامعة حضرموت باعتبارها المصنع الهام لكل الشباب والشابات في مجالات مختلفة تعود بالنفع للمحافظة بدرجة أساسية وللبلاد بشكل عام. وشدد محافظ حضرموت اللواء "بن بريك" لدى تدشينه لعدة مشاريع بجامعة حضرموت، أمس الاثنين، بمجمع الكليات بمدينة المكلا، على حرصه بأن تكون الجامعة مكتملة أسوة بالجامعات المشهورة في البلاد الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة أتت ضمن اهتمامات السلطة المحلية، مؤكداً بأن حضوره اليوم شرف له، ومنوهاً بأن هناك إسهامات للمانحين من ضمنها مؤسسة العون للتنمية التي دعمت مشاريع كثيرة للجامعة.

وكما حث اللواء الركن "بن بريك" جميع الطلاب على الاجتهاد في التحصيل العلمي من أجل الحصول على الدرجات الأولى بين أوساط المتنافسين في الجمهورية، داعياً إياهم بتكثيف الجهود للصعود بالجامعة إلى مصاف الجامعات الدولية.







