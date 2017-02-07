

بمتابعة شخصية من قبل مدير أمن الوادي والصحراء العميد سعيد علي العامري تمكنت الاجهزة الامنية بوادي، حضرموت من القاء القبض على الجناة بقتل المواطن همدان خيرالله مفتاح والذي، تم قتله في 20 اكتوبر 2016 في منطقة شحوح مديرية سيئون. وقال مدير البحث الجنائي بوادي حضرموت والقائم بأعمال مدير أمن سيئون المقدم ياسر سالم العامري في تصريح خاص لـ"أورينت جورنال" أنه تم استلام بلاغ القتل واتخذنا كافة الاجراءات بما من شأنه القبض على الجناة والذين تمكنوا من الهرب، حيث تمت ملاحقتهم قانونيا وقضائيا من خلال استخراج أوامر قهرية بالقبض عليهم، مشيرا بأن الاوامر عممت على جميع المنافذ والموانئ والمطارات.

وأضاف المقدم العامري: تلك الاوامر والبلاغات دفعت المتهمين بتسليم أنفسهم إلى أمن مديرية القطن حيث قامت إدارة الامن بالقطن ممثلة بالمساعد أول رياض بن علي جابر القائم بأعمال مدير أمن القطن بتسليمهم إلى إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت.

ولفت المقدم العامري بأن المتهمين الثلاثة أشخاص تم تحويل ملفهم إلى نيابة استئناف وادي حضرموت لمحاكمتهم.







