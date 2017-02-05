

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بدء الفصل الدراسي بمدارس وادي وصحراء حضرموت للعام الدراسي 2016 – 2017م. واطلع "الكثيري"، ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم على سير العملية التعليمية بثانويتي الصبان للبنين وباكثير للبنات ومدرسة عبدالناصر للبنات بسيئون.

وخلال الزيارة اكد "عصام الكثيري", وكيل محافظة حضرموت حرص السلطة المحلية بالوادي والصحراء على استقرار وإنضباط العملية التعليمية من إنطلاقتها الاولى لهذا الفصل الدراسي بما ينعكس ايجاباً على مستوى ابناءنا الطلاب وسير العملية التعليمية بعموم مدارس وادي وصحراء حضرموت ، مشيداً بمستوى الانضباط الذي لمسه من الكادر التربوي وطلاب وطالبات المدارس التي زارها.

في ذات السياق اطلع "الكثيري", على مشروعي تأثيث مكاتب المدرسين والهيئة الادارية بثانوية الصبان و مكتبة الاديب باكثير في ثانوية سيئون النموذجية للبنات الذين مولتهم مؤسسة العون للتنمية مشيدا بالشراكة المتميزة والنموذجية بين مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء ومؤسسه العون للتنمية والتي اثمرت على تنفيذ عدد من المشاريع في ظل الظروف الحالية.

كما تفقد "الكثيري", المبنى الجديد الاضافي لثانوية باكثير للبنات موجها مكتب التربية والتعليم ببحث المعالجات السريعة مع مقاول المشروع للاستفادة من المبنى في تخفيف الازدحام في الصفوف الدراسية بثانوية باكثير للبنات بسيئون.

رافق وكيل محافظة حضرموت في زيارته الاستاذ انور الحداد مدير ادارة التربية والتعليم بمديرية سيئون ونائبة الاستاذ "عادل بن مرعي الكثيري".







