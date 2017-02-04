

التقى نائب مدير عام مديرية الشحر مصبح العبد البحسني صباح اليوم بمدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت رئيس وحدة معلومات الأمن الغذائي عمر سالم الأشولي مع أعضاء لجنة الأمن الغذائي. وقد ناقش في اللقاء "آلية تفعيل عملية برنامج تنظيم معلومات الأمن الغذائي" الممول من قبل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والذي سيستمر المرحلة الأولى منه 8 أشهر وسيكون تنفيذه على مستوى حضرموت .

ويهدف البرنامج إلى مساعدة السلطة المحلية على تأسيس نظام مؤسسي لصناع القرار مدعوماً بنظام الصلاحيات فاعله للأمن الغذائي والتغذية ، كما يهدف كذلك إلي جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية وكتابة ونشر التقارير، بالإضافة إلى بناء شراكات وروابط قوية مع الجهات ذات العلاقة.

كما سيعمل البرنامج على تدريب وتعزيز بناء القدرات التي تؤدي التحقيق الأهداف التي رسمها البرنامج لتحقيقها خلال الأشهر الثمانية على مستوى حضرموت .

حضر اللقاء مدير هيئة المصائد السمكية بالمديرية "شاكر عثمان باصالح " مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية "عبد الله بن اسحاق " وأعضاء لجنة الأمن الغذائي المكونة من ممثل مكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة "عبد الله على مديحج " و ممثل مكتب الهيئة العام للموارد المائية بساحل حضرموت "أكرم عوض النموري" وعدد من ممثلي مكتب الصحة العامة والسكان.







