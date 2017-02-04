

عبرت الهيئة الادارية بالمجلس المحلي بمديرية القطن عن ادانتها واستنكا رها للمحاولة الآثمة التي استهدفت حياة الاخ وكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري ومرافقوه. واكدت الهيئة في اجتماعها المنعقد صباح يوم الاربعاء برئاسة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الاستاذ عبدالوهاب عبدالله بن علي جابر اكدت وقوفها ومساندتها للسلطة المحلية بالمحافظة والوادي، وبان مثل هذه الاعمال الجبانة لن تثني قيادات السلطة المحلية عن القيام بدورها في خدمة الوطن والمواطن واكدت مطالبتها مجدداً على قيام الاجهزة الامنية والعسكرية بدورها في حفظ الامن والسكينة في المجتمع .

وناقشت الهيئة الادارية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاربعاء2/1 عدد من التقارير المدرجة في جدول اعمالها وبحضور الاخ محمد عوض بلعجم الامين العام للمجلس وبقية الاعضاء وتم مراجعة قرارات الاجتماع السابق، والمصادقة عليه واستعراض أنشطة رئيس المجلس والامين العام .

وقد أشادوا بما يعتمل في المديرية وكذا نشاطات الرئيس ونائبة .

كما تم مناقشة تقارير عن مستوى تحصيل الموارد المالية لعام 2016 وخطة العام الجاري 2017.و عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لعام 2016 ,، وخطة 2017الى جانب استعراض مشاريع التنمية المعتمدة للعام الجاري.

وقدتم مناقشة التقارير باستفاضة واتخاذ الاجراءات والمعالجات اللازمة والاشادة بما بذلوه مدراء تلك المرافق والمؤسسات .

الجدير بالذكر بان المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 1/31 برئاسة الاستاذ عبدالوهاب بن علي جابر مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي قد ادان بأشد العبارات محاولة الاغتيال التي تعرض لها الاخ وكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء وطالب الاجهزة الامنية والعسكرية بالكشف عن الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاهم الرادع.







