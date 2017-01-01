

عقدت السلطة المحلية بمديرية الشحر بساحل حضرموت الممثلة بمدير عام المديرية المهندس "أمين سعيد بارزيق" ونائبه "مصبح العبد البحسني" صباح اليوم اجتماعاً لمناقشة بعض الظواهر السيئة والدخيلة على مجتمعنا منها أطلاق النار في الأعراس والمناسبات بالمديرية والحد منها والسبل والتدابير اللازمة لمنع مثل هذه الظواهر السيئة ومعاقبة مرتكبيها، وبحضور مدير الأمن العقيد "عبد الله الدقيل" وعدد من عقال الحارات والمأذونين . و أكد مدير عام مديرية الشحر المهندس "أمين سعيد بارزيق" على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والتي أودت بحياة الكثيرين من أبناء المديرية وأقلقت الأمن والسكينة العامة وضرورة تكاثف الجميع كلا حسب دوره ومكانته وعمله للقضاء على هذه الظاهرة لما فيها المصلحة العامة .



و أكد خلال اللقاء مدير الأمن العقيد "عبد الله الدقيل" مع قائد لواء الاحقاف بالشحر العميد "سعيد الشعملي" على عمل دوريات لملاحقة مطلقي النار في الزوجات ومعاقبة متركبيها ، مشيرين إلى تكاثف المواطنين بالإبلاغ عن أي اختلالات أو تجاوزات يقوم بها بعض الأفراد .



وفي ختام الاجتماع كلف أمن مديرية الشحر بمتابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في المناسبات والزواجات واتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة ومعاقبة كل متسبب في زعزعة الأمن والسكينة وتعريض حياة المواطنين للخطر ، كما تم تكليف كلا من مندوب من السلطة المحلية بالمديرية ومندوب من عقال الحارات ومندوب من الأمن مع مكتب الأوقاف بإعداد لائحة داخلية تنظم إجراء السريات في الزوجات وما يصاحبها من مظاهر سيئة وتأخر وقت انطلاقها حتى ساعات متأخرة من الليل .





