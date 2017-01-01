

قدم مدير عام مديرية دوعن الأستاذ سالم علي الهيج شكره لمدير عام مؤسسة كهرباء وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد بعد زيارة خاطفة قام بها المدير العام للمؤسسة لشرح الظروف التي تعاني منها مديرية دوعن وتفهمهم لها وعلى إثر ذلك وجه المهندس الجنيد بتزويد كهرباء دوعن ب 48000 ليتر من مخصص كهرباء الوادي والشكر موصول لشركة بتر ومسيلة. ويأتي هذا التوجيه بعد استلام خطاب من مدير كهرباء دوعن بتوقع نفاذ الكمية يوم الخميس القادم ٢ فبراير بينما يتواصل العمل في منطقة الصدف لتركيب مولدات تابعة لشركة الأهرام بعد توجيهات من محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بتزويد كهرباء دوعن ب6 ميقا نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في المديرية خلال فترات ماضية.







