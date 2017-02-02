

ننشر لكم اخر اخبار اليمن اليوم حيث برعاية وزير الثروة السمكية الاخ فهد كفاين ومحافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك دشنت أمس بمدينة بروم عملية توزيع قوارب ومحركات وشباك للصيادين المتضررين من إعصاري “تشابالا وميج” الذي ضرب عدد من المناطق الساحلية مؤخر ومقدمة من المنظمة العالمية للأغذية والزراعة “الفاو” بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي والاتحاد التعاوني السمكي بمحور حضرموت وشبوة وسقطرى والمستهدف صيادو ثلاث مديريات المكلا والشحر وبروم ميفع . في حفل عملية التدشين ألقى المدير العام للهيئة الأستاذ سعيد النقيب عبر فيها عن سعادته بتدشين هذا المشروع الحيوي الذي سيخفف معاناة ما يقارب اكثر من 100 صياد من أبناء هذه المنطقة والتي تعرضت معاداتهم الاصطيادية للأضرار جراء الإعصار

واوقفتهم طوال هذه الفترة عن مزاولة مهنتهم التي تعتبر مكسب الرزق لحياتهم الأسرية .

وثمن النقيب “بهذا الصدد جهود وزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت على اهتمامها بشريحة الصيادين وتحسين مستوى دخل معيشتهم والتخفيف من معاناتهم إضافة إلى سعيهم في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في الارتقاء بالثروة السمكية في المحافظة .

وقال المدير العام للهيئة إننا في هيئة المصائد السمكية سنتابع مع سيادة الوزير والمحافظ بالتنسيق مع المدير العام للمديرية للمشاريع السمكية التي يحتاجها صيادو منطقة بروم أبرزها بناء اللسان البحري وصالة لعملية إنزال الأسماك وبناء غرف بشكل مستودعات بذلا من الصناديق حفاظ على أدواتهم.

بدوره أشار المدير العام لمديرية بروم ميفع الاخ ناصر علي الشعيبي إلى إننا منذ وان تولينا قيادة المديرية وضعنا من أولوياتنا متابعة قيادة السلطة المحلية في المحافظة في التغلب على المشاكل التي يعانيها قطاع السمكي الحيوي في المديرية , خاصة وان اغلب أبناء المديرية يتركز دخلهم المعيشي على الاصطياد السمكي .

واكد الشعيبي” ان السلطة المحلية في المديرية تبذل جهود في هذا الجانب وتبحث عدة اتجاهات مع منظمات محلية وخارجية تسهم في عملية التدخل السريع لحل الكثير من المعوقات في القطاع السمكي الإستراتيجي والذي سيحظى بمشاريع حيوية خلال المرحلة القادمة.

شاكرا لوزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت والهيئة العامة للمصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي وكذا المنظمة العالمية للاغذية والزراعة “الفاو”على دعمهم واهتمامهم للصيادين في المديرية.

وكان رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بمحور حضرموت وشبوة وسقطرى الاخ عمر سالم قمبيت قد القي كلمة استعرض فيها الجهود التي بذلت من قبل الجميع في تحقيق هذا المشروع وتنفيذه على الواقع والذي سيستفيد منه الكثير من شريحة الصيادين في المديريات المستهدفة رغم تأخره بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .

مؤكدا بان دعم مشاريع الصيادين سيستمر خلال الفترة المقبلة بعد التواصل الجاد والجلوس مع وزير الثروة السمكية وقيادة المحافظة وعدد من المنظمات وطرح لهم كل المشاكل والعراقيل وحرمانهم للكثير من المقومات الخاصة بهذا القطاع الحيوي في هذه المحافظة .فيما عبرة كلمة من قبل الصيادين عن عظيم شكرها وامتنانها للجهود المبذولة التي أسهمت في تخفيف المعاناة للصيادين بمنطقة بروم

حضر التدشين مستشار المدير العام بمديرية بروم ميفع الاخ صلاح الباص وممثل المنظمة في حضرموت صلاح العبيده واختصاصي المسح السمكي فتحي بن مخاشن ومحمد باطويل مسؤل الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للمصائد وعدد ممثلي الجمعيات السمكية ببروم والصيادين الذين غمرتهم الفرحة باستلام هذه المعدات لهم







